Sony Pictures développe un film animé Spider-punk, spin-off de Spider-Man: Into the Spider-verse

Le troisième opus des aventures de Spider-Man du côté des films animés Sony se fait attendre. A tel point qu'il était légitime de se demander si cet univers intéressait encore Sony. Eh bien visiblement la réponse est oui ! En effet, en plus du troisième opus, Sony Pictures va réaliser un spin-off qui sera centré sur Spider-Punk. Le projet est validé est dans les étapes préliminaires de développement.

Pour rappel, le personnage a été introduit dans "Across the Spider-Verse" comme un proche ami (possible ex ?) de Spider-Gwen et dont Miles Morales était un peu jaloux, Hobie Brown vient de la Terre-138 et adopte une approche plus anarchique que les autres variantes de Spider-Man.

Daniel Kaluuya, qui prête sa voix au personnage en VO, sera de retour en tant que co-scénariste aux côtés d'Ajon Singh.