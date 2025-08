Le Wolverine #1 de Chris Claremont se dévoile

La preview VO de Wolverine #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Chris Claremont et dessiné par Tom Reilly avec Steve McNiven à la cover. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

L'ennemi juré de Wolverine frappe dans l'un des récits les plus rares des X-Men, écrit par le légendaire Chris Claremont ! Précédemment disponible uniquement dans un paquet en édition limitée, cette histoire montre le sauvage Sabretooth prenant sa proie par surprise - et déterminé à revendiquer la vie de Mariko, la femme que Logan aime ! Wolverine peut être le meilleur, mais Victor Creed est le pire ! Pourtant, même si Sabretooth peut prendre le dessus sur son rival amer, Logan a une chose qu'il n'a pas : des amis ! Préparez-vous à l'un des combats les plus sanglants que vous ayez jamais vus avec les X-Men, où Creed partage des révélations choquantes avec les mutants de Marvel ! De plus : des matériaux bonus célébrant plus de cinquante ans de Chris Claremont dans les comics ! Réimpression de MARVEL PARAGON COLLECTION : CHRIS CLAREMONT WOLVERINE #1

A noter que ce numéro était, à l'origine, un bonus d'un numéro X-Men. Il s'agit donc plus d'une réimpression que d'une nouveauté.