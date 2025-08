Fantastic Four: First Steps : Le film passe les 200 millions de dollars sur le sol US

Petite news pour signaler que malgré le léger ralentissement de la fréquentation du film, Fantastic Four: First Steps continue de ramasser les dollars. Hier, le film a passé le cap des 200 millions de dollars sur le sol américain. Plus précisément, le film en est à 201.6 millions du dollars. Un résultat qui sous-entend également qu'il a déjà dépassé ce que Captain America: Brave New World avait réalisé durant l'intégralité de son exploitation.

Au total (sur l'ensemble de la planète donc), le film en est à 371.9 millions de dollars de recettes.