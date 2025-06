Marvel aurait-il annulé, entre autres, Daredevil, West Coast Avengers et New Champions ?

Marvel Comics n'aime clairement pas faire savoir aux gens losqu'un titre est annulé. Il faut donc systématiquement lire entre les lignes pour savoir si oui ou non une série régulière continue ou se termine. Et si on s'adonne à cet exercice, on se rend vite compte que plusieurs pistes indiquent l'annulation de quelques séries.

Tout d'abord, il y a de grands absents pour les sollicitations Marvel du mois de septembre. Ainsi, on ne trouve pas New Champions #8, West Coast Avengers #10 ou encore Psylocke #10. Bien sûr, on peut penser à un simple retard (mais alors, pourquoi Marvel n'a-t-il pas communiqué sur le sujet ?) .On peut également repenser à la déclaration du président de Marvel Comics, Dan Buckley, qui avait annoncé qu'une série durerait à présent au moins 10 numéros (mais alors, comment expliquer l'annulation de Weapon X-Men après cinq numéros ?).

Du côté des descriptions des numéros annoncés en août, on semble également prendre cette direction. Dans New Champions, on mentionne "Peuvent-ils résister à une dernière bataille ?" tandis que dans West Coast Avengers, on parle d'un "affrontement final".

Pour les séries Daredevil et Hellverine, c'est du côté des descriptions sollicitations du mois de septembre que cela se passe. Pour Daredevil #25, on parle de "variant cover finale d'Aaron Kuder" tandis que pour Hellvire #10, on parle de "dernière confrontation de la Terre". Même chose pour Magik #10 dont le synopsis débute par "jusqu'à la fin amère".

Bien sûr, il ne s'agit là que de pistes mais, une fois encore, il n'y aura sans doute aucune communication officielle de Marvel sur le sujet. Il faut donc savoir les repérer, ces pistes. Typiquement, l'expression "affrontement final" ou "a final showdown" en anglais pour West Coast Avengers et très souvent utilisée par Marvel dans ses numéros de conclusion (nous irons même jusqu'à dire "bien trop souvent").

Réponse dans les prochains jours / semaines.