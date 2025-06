Marvel ressuscite son univers Marvel Zombie

Vous l'aurez compris, Marvel Zombies, ce n'est toujours pas derrière nous. En effet, Marvel a annoncé le lancement d'une nouvelle mini-série autour de vos super-héros préférés zombifiés. Intitluée Marvel Zombies: Red Band, elle sera écrite par Ethan S. Parker et dessinée par Jan Bazaldua et tiendra en cinq numéros.

LES MORTS SE RELÈVENT POUR LA PREMIÈRE FOIS ! C'était le vol spatial le plus important de l'histoire de l'Univers Marvel – quatre héros intrépides ont décollé vers l'inconnu et sont revenus changés, dotés de grandes capacités… et affamés de chair humaine ! Retournez à la naissance d'un Univers Marvel parallèle au nôtre mais plein d'horreur depuis ses tout débuts ! Quels héros vont se lever pour devenir les champions que nous connaissons et aimons ? Lesquels seront déchiquetés ? Et lesquels dévoreront les restes ? Découvrez-le dans cette série imbibée de sang !

Marvel Zombies: Red Band #1 sortira le 17 septembre 2025