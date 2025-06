Marvel annonce le retour du Battleworld pour le mois de septembre

Vainquez vos ennemis et tout ce que vous désirez sera vôtre dans le monde à venir !

C'est à travers les sollicitations de septembre de Marvel que l'information est tombée. Les nostalgiques des Secret Wars seront ravis d'apprendre que la planète Battleworld va faire son grand retour dans une série écrite par Christos Gage et dessinée par Marcus To. La série tiendra en cinq numéros.

"VAINQUEZ VOS ENNEMIS, PROUVEZ VOTRE VALEUR ET TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ SERA VOTRE DANS LE MONDE À VENIR !" Le Battleworld des Secret Wars est de retour ! Des héros de tout le Multivers sont rassemblés sur un monde en patchwork pour mener leurs propres Secret Wars pour la survie de leurs timelines ! Qui ou quoi a créé ce Battleworld, et dans quel néfaste but ? Entrez dans l'univers de Maestro. Est-il ami ou ennemi ?

Pour les plus jeunes, Battleworld est un monde sur lequel a été organisé deux Secret Wars, des events dans lequels divers personnages de différentes réalités étaient répartis en deux équipes pour se foutre sur la tronche (accessoirement, c'est aussi lors du premier secret war que Spider-Man a obtenu son costume noir).

Battleworld #1 sortira le 24 septembre 2025.