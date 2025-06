One World Under Doom : la clé pour vaincre Doom viendrait-elle d'être trouvée ?

Attention, cette news traite de One World Under Doom #5 sorti dernièrement aux Etats-Unis. Si vous désirez découvrir les informations lors de votre lecture et ne pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

One World Under Doom continue son (très bon) petit bonhomme de chemin. Dernièrement, le numéro 5 a été dévoilé, marquant au passage l'entrée de l'event dans sa seconde moitié. Un numéro qui aura été marquant pour plusieurs raisons mais surtout pour une case qui pourrait inaugurer le début de la fin pour l'empereur Doom. Sur cette dernière, nous pouvons y voir Maria Hill expliquer qu'elle sait pourquoi Doom inflige fessée sur fessée à ses adversaires. Cette case, la voici :

Pour ceux qui ne speakent pas english very well, voici ce que le personnage a déclaré :

Salut, Sue. Tony. Carol. Uh, et tous les autres. Je suis Maria Hill, directrice du S.H.I.E.L.D. . En tout cas ce qu'il en reste. Je suis ici parce que je sais pourquoi vous continuez de perdre et pourquoi Doom continue de gagner. Il cache quelque chose. Et c'est quelque chose de gros. Nous savons où il est, et nous savons comment l'obtenir. Mais chacun aura un rôle à jouer.

Il s'agit d'un twist doublement intéressant lorsque l'on sait que, depuis quelques temps, la situation est compliquée entre Hill et les super-héros. A présent, reste à savoir ce que représente ce "quelque chose". Réponse avec le numéro 6 ?