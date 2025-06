Disney et Universal portent plainte contre Midjourney

Disney et NBCUniversal ont déposé une plainte contre Midjourney, la fameuse start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle générative, pour violation de copyright. Les studios accusent Midjourney d'utiliser et de distribuer des personnages protégés par des droits d'auteur, issus de leurs productions à succès, sans autorisation. Par exemple pour Disney, il s'agit notamment d'images de héros Marvel comme Deadpool, Wolverine, Iron Man, Spider-Man, the Hulk, etc.

Avant d'intenter ce procès, les studios avaient demandé à Midjourney de cesser d'utiliser leur propriété intellectuelle, mais l'entreprise a continué à publier de nouvelles versions de son service d'images, incluant des images de meilleure qualité mais toujours en violation des droits d'auteur. Disney et Universal demandent donc des dommages et intérêts, et que Midjourney bloque la génération de ce genre d'images, comme il le fait pour la nudité par exemple.