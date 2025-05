Le grand artiste Jackson "Butch" Guice vient de nous quitter. Le dessinateur a travaillé pour DC et Marvel depuis le début des années 1980. Guice est décédé à l'âge de 63 ans, comme l'a annoncé son beau-frère, James Hettel, sur les réseaux sociaux.

Guice commence sa carrière en dessinant des fanzines avant de percer avec son travail sur Rom et Micronauts pour Marvel. Il travaille ensuite sur plusieurs séries X-Men, dont X-Factor où il cocrée le méchant Apocalypse. En 1987, il relance The Flash avec le scénariste Mike Baron. Désormais au top, il revient chez Marvel pour travailler sur Iron Man , Doctor Strange et Nick Fury : Agent of S.H.I.E.L.D.

L'une des contributions les plus mémorables de Guice est son travail sur Action Comics, où il était le dessinateur principal pendant la célèbre saga "La Mort de Superman " dans les années 1990. Il a beaucoup travaillé sur les retombées et la suite de cet évènement. Il a aussi créé Resurrection Man pour DC et Ruse chez CrossGen. Il a dessiné Captain America et Birds of Prey.

Sa carrière est trop riche pour revenir sur tout. Guice a eu un impact durable sur l'industrie du comics. Ses collègues et admirateurs se souviennent de lui pour son dévouement, son talent artistique et ses contributions significatives aux univers DC et Marvel.