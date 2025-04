Joe Quesada lance un univers partagé sur Shakespeare

Joe Quesada et Charles Dorfman lancent un nouvel univers partagé de comics intitulé Undiscover'd, publié par Amazing Comics chez les éditeurs Mad Cave Studios et Dupuis. Ce projet réimagine les pièces de Shakespeare dans un contexte moderne, et ira même puiser dans différents genres comme la science-fiction, l'horreur, le polar ou la fantasy. Certaines histoires s'inspireront directement des pièces originales de Shakespeare, tandis que d'autres emprunteront des voies plus inattendues, tout en restant fidèles aux thèmes centraux qui les ont rendues intemporelles.

La première série se nomme Disciple, un préquel de Hamlet, dessiné par Joe Quesada, encré par Wade von Grawbadger et colorisé par Richard Isanove. Elle racontera la jeunesse d'Hamlet, et se situe donc avant la pièce de théâtre.

Plusieurs artistes seront de la partie, notamment Derek Kolstad, J. Michael Straczynski, Steven Paul Judd, Christopher Priest, Garth Ennis, Ethan Sacks, Esad Ribic, Ryan Stegman ou Ronan Toulhoat. Quesada souligne que leur but est de créer des bandes dessinées audacieuses et engageantes, conçues pour initier une toute nouvelle génération à Shakespeare.

A priori, il ne faudra pas trop attendre pour voir tout ça arriver en France, puisque l'éditeur belge Dupuis est de la partie.