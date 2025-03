L'impact de la politique de Trump sur les comics

Le président américain Donald Trump a annoncé plusieurs fois vouloir taxer les importations extérieures à son pays. Il a précisé récemment qu'il y aura 25% de frais de douane pour les importations canadiennes et mexicaines, et 20% pour les chinoises. Le rapport avec les comics ? Pratiquement tous les comics sont imprimés au Canada, près des usines de papier, et les éditions de luxe sont produites en Chine. Du coup, l'industrie du comics se prépare à l'augmentation des prix.

Applicable cette semaine, Trump a finalement repoussé l'échéance au 2 avril. Eric Reynolds, vice-président de Fantagraphics, a déclaré que l'impression aux Etats-Unis coûterait "environ deux fois plus cher" et entraînerait une qualité de produit inférieure. Avi Ehrlich, éditeur chez Silver Sprocket, va plus loin : "Nous n'avons pas trouvé d'imprimeurs nationaux capables d'offrir la qualité et les options disponibles chez les imprimeurs étrangers".

L'idée de Trump est que les Etats-Unis investissent plus dans l'impression faisant baisser les coûts. Cependant, ce processus prendra plusieurs années, et des éditeurs risquent de faire faillite d'ici là. L'impact de ces changements concerne seulement les comics papier et non les numériques, et difficile de connaitre les conséquences pour les traductions chez nous. En tout cas, la situation est à suivre, afin de voir si l'industrie trouve des solutions autre que l'arrêt des comics papier.