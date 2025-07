[SDCC] Le plein d'infos sur le prochain event DC : DC K.O.

C'est lors de la Comic Con de San Diego (oui, on a un peu de retard, l'actu était costaud ces derniers temps) que Scott Snyder et Joshua Williamson se sont exprimés sur l'avenir de DC Comics et plus particulièrement sur la future série évènement : DC K.O..

Tout d'abord, le principe général. K.O. est un jeu de mot. K.O. pour Knock out (un terme de boxe) mais aussi pour King Omega. Qui est ce King Omega ? Darkseid, bien sûr. Dans ce récit, ce dernier revient à la vie et devient de plus en plus puissant. Pour le contrer, les super-héros se lancent dans un tournoi sur cinq niveaux. Le but ? Mettre ses adversaires KO pour récupérer leur énergie. Le grant gagnant aura donc l'énergie de tous les autres pour se mesurer au King Omega.

Les premiers combattants nommés sont le Capitaine Atom, Guy Gardner : Green Lantern, Supergirl, Wonder Woman, Swamp Thing, Zatanna, Lobo, Cyborg et Red Hood. Autre information, tout le monde peut apporter un objet dans le tournoi. C'est comme ça que Superman apporte des poings américains mini-soleils.

A côté de cela, plusieurs autres choses vont être mises en place. Ainsi, Mark Waid sera en charge d'une nouvelle équipe : The Terrific Ten, menée par Mr Terrific. Ces derniers auront une mission qui tiendra plus de l'ordre de la mission suicide en parallèle du DC K.O.. De même, Joshua WIlliamson et Dan Mora seront en charge d'une mini-série intitulée Knightfight K.O. qui verra Batman affronter les Robin du futur qui sont, dans chacun de leur monde, devenus Batman.

Enfin, un tie-in autour de Flash a également été annoncé. Appelé Impulse Control, il mettra en avant Bart qui entreprend un voyage dans le temps pour tenter de changer les choses (vous avez dit flashpoint ?). On nous tease également un Aquaman surpuissant et un Darkseid très différent.

Alors, que pensez-vous de toutes ces annonces ? Vous aussi, vous avez eu un bug sur la phrase "Superman apporte des poings américains" ?