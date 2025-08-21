Un projet de film Archie par les réalisateurs de Spider-Verse, écrit par Tom King

Si Archie Comics a du mal arriver chez nos libraires français, cet univers reste populaire aux Etats-Unis. Du coup, le site CBM nous apprend que des adaptations seraient en cours de création. Il y aurait deux projets.

Selon les premières informations rapportées par Jeff Sneider dans sa newsletter et confirmées depuis par les médias spécialisés, le duo derrière Spider-Man: Into the Spider-Verse, Phil Lord et Christopher Miller, est attaché à la production d’un film Archie pour Universal Pictures. Le scénariste de comics Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow) est chargé d’écrire le scénario. Les détails ne vont pas plus loin, nous ne savons même pas si le film sera en animation ou en prises de vues réelles. A priori, l’histoire s’inspirerait en partie de Archie: The Married Life, qui présente deux futurs alternatifs pour Archie : l’un où il épouse Betty Cooper, la fille d’à côté, et l’autre où il épouse Veronica Lodge, l’héritière sensuelle.

De plus, après Riverdale sur The CW, une nouvelle série pour Disney+ pourrait voir le jour, mais, comme Chilling Adventures of Sabrina sur Netflix, celle-ci intégrerait des éléments d’horreur. Apparemment, elle s’inspirerait d’Afterlife With Archie, où la ville de Riverdale est ravagée par une invasion de zombies. Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale, serait pressenti pour en être le showrunner. Le projet aurait été "activement courtisé" par Netflix et Amazon.