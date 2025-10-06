Opération Hi Comics : Un ex libris au choix et un guide complet... mais ça gueule !

Bonne nouvelle pour les amateurs des Tortues puisque pour l'achat d'un comics Tortues Ninja, vous pouvez repartir avec un ex libris au choix et un guide complet de la collection selon le stock disponible (dès lors que la librairie participe à l'opération, bien sûr).

Mais si la nouvelle est si bonne... pourquoi ça gueule ? Eh bien tout simplement parce que l'éditeur a, semble-t-il, été un peu à l'ouest. Cette annonce est toute fraiche. Elle a tout juste trois heures sur facebook. Or, les TMNT du moment sont Teenage Mutant Ninja Turtles Classics Tome 7 : quarante ans d'illustrations et The Last Ronin II - Re-evolution. Le premier est sorti le 1er octobre et le second est sorti le 10 septembre. Autrement dit, pour ceux qui se sont pointés day one pour obtenir les titres ou pour ceux qui ont fait des pré-commandes... ben c'est foutu. Il leur faudra attendre la nouvelle vague de titres TMNT prévue pour le 5 novembre. En espérant que l'opération soit toujours en place d'une part, et qu'il y ait encore des ex libris en stock d'autre part. Aussi, les lecteurs ont pointé du doigt le fait qu'il fallait communiquer l'opération bien avant.

Pire encore, il semblerait même que certains libraires aient découvert l'existence de ces ex libris avec le post facebook justement. Autrement dit, jusque-là, ils n'ont pas pu participer à l'opération de l'éditeur.