Marvel Television : Quid de Nova, Strange Academy et des saisons 2 ?

C'est lors d'un entretien avec Agents of Fandom que Brad Winderbaum, le boss de Marvel TV, Streaming et Animation, s'est exprimé sur l'avenir des séries Marvel. Visiblement, le fait qu'il n'y ait pas de saison 2 pour la plupart des séries est voulu. Voici ce qu'il a déclaré :

Nous avons lancé beaucoup de séries en peu de temps, et je pense que beaucoup d'entre elles auraient pu avoir une deuxième saison, une troisième saison, mais le système n'était pas vraiment conçu de cette manière. Il était conçu pour créer des séries limitées et permettre aux personnages de passer d'un programme à l'autre. Nous avons développé Nova, nous avons développé Strange Academy. Nous développons quelques séries, certaines sont redéveloppées, d'autres sont plus ou moins mises en pause durant un temps afin de les revoir plus tard. Tout ne sera pas produit. Nous sommes comme n'importe quel autre studio, nous développons plus que ce que nous produisons et ne mettons en avant que ce que nous pensons être le meilleur et ce qui peut durer plusieurs saisons. Il y a des personnages du côté live-action que j’adorerais explorer dans de futures séries. Nous avons actuellement quelques idées en préparation que je pense être vraiment excitantes à voir se concrétiser.

Pour rappel, à ce jour, Daredevil: Born Again est la seule série produite par Marvel Television hors animé à avoir plus d'une saison.