  3. Des retards pour les titres Marvel Knights: The World to Come

03 Octobre 2025 par Jeff 0 bc
C'est ce que l'on pourrait appeler "l'effet Jim Lee". Pour résumer : pas facile d'être un haut gradé chez un éditeur tout en continuant de dessiner. Mais cette fois, ce n'est pas Jim Lee chez DC mais Joe Quesada chez Marvel. Ainsi, tous les titres Marvel Knights: The World to Come vont être repoussés et il faut bien le dire... pas qu'un peu !

Ainsi Marvel Knights: The World To Come #6 passe du 5 novembre au 15 janvier 2026, Marvel Knights: The World To Come #5 passe du 15 octobre au 4 décembre et Marvel Knights: The World To Come #4 passe du 17 septembre au 13 novembre.

Pour rappel, Marvel Knights: The World To Come #3 sort la semaine prochaine mais à l'origine, il était prévu pour le 13 août.

