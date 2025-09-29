Peacemaker : Le Peaceful Hips Emote de Fortnite disparaît car il fait trop nazi

Trop d'imagination de la part de certains ? Ou vraiment maladroit de la part d'Epic Games ?

Il y a eu un petit problème du côté de Fortnite. Le jeu connu pour ajouter des personnages à une cadence assez incroyable a, sans surprise, ajouté le personnage du Peacemaker incarné par John Cena au sein du DCU. Là où cela coince, c'est que son apparition a été accompagnée d'un Emote portant le nom de Peaceful Hips plus tôt dans le mois. Or, selon de nombreuses personnes, cet emote fait un peu trop nazi. Sans surprise, Epic Games a donc pris les choses en main. Voici ce qu'ils ont déclaré :

Nous désactivons l'emote Peaceful Hips dans Fortnite pendant que nous enquêtons sur les intentions créatives de notre partenaire pour cette emote collaborative. Si elle ne revient pas, nous effectuerons des remboursements dans les prochains jours. Désolé, les amis.

Difficile d'en vouloir à Epic Games... Pas facile d'encadrer un jeu dans lequel il peut y avoir, hypothétiquement, des mouvements jugés problématiques toutes les cinq minutes. L'autre solution serait de faire confiance aux joueurs. Si on explique la chose, ils utiliseront sans doute l'emote avec parcimonie et sans arrière pensée... ... ... ... Ouais, nan, 'vaut peut-être mieux retirer l'emote, effectivement.