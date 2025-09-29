  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Peacemaker : Le Peaceful Hips Emote de Fortnite disparaît car il fait trop nazi

Peacemaker : Le Peaceful Hips Emote de Fortnite disparaît car il fait trop nazi

29 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Peacemaker : Le Peaceful Hips Emote de Fortnite disparaît car il fait trop nazi

Il y a eu un petit problème du côté de Fortnite. Le jeu connu pour ajouter des personnages à une cadence assez incroyable a, sans surprise, ajouté le personnage du Peacemaker incarné par John Cena au sein du DCU. Là où cela coince, c'est que son apparition a été accompagnée d'un Emote portant le nom de Peaceful Hips plus tôt dans le mois. Or, selon de nombreuses personnes, cet emote fait un peu trop nazi. Sans surprise, Epic Games a donc pris les choses en main. Voici ce qu'ils ont déclaré :

Nous désactivons l'emote Peaceful Hips dans Fortnite pendant que nous enquêtons sur les intentions créatives de notre partenaire pour cette emote collaborative. Si elle ne revient pas, nous effectuerons des remboursements dans les prochains jours. Désolé, les amis.

Difficile d'en vouloir à Epic Games... Pas facile d'encadrer un jeu dans lequel il peut y avoir, hypothétiquement, des mouvements jugés problématiques toutes les cinq minutes. L'autre solution serait de faire confiance aux joueurs. Si on explique la chose, ils utiliseront sans doute l'emote avec parcimonie et sans arrière pensée... ... ... ... Ouais, nan, 'vaut peut-être mieux retirer l'emote, effectivement.

 

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Peacemaker fait une référence à Spider-Man dans l'épisode 6

Peacemaker fait une référence à Spider-Man dans l'épisode 6

29 Septembre 2025

Aviez-vous remarqué ?

Vincent D'Onofrio (Daredevil: Born Again) explique pourquoi il veut jouer Swamp Thing

Vincent D'Onofrio (Daredevil: Born Again) explique pourquoi il veut jouer Swamp Thing

29 Septembre 2025

Il n'a pas changé d'avis !

Plus d'infos sur Minotaur, le nouveau super-vilain de l'univers Batman

Plus d'infos sur Minotaur, le nouveau super-vilain de l'univers Batman

29 Septembre 2025

Un premier défi de taille pour le Chevalier Noir

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Peacemaker

Saison : 2
Créée par
  • James Gunn
Synopsis

  • Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire