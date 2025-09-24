  1. Accueil
  2. Actualités
  3. James Gunn trouve le script de Batman: The Brave and the Bold très, très bon

James Gunn trouve le script de Batman: The Brave and the Bold très, très bon

24 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
James Gunn trouve le script de Batman: The Brave and the Bold très, très bon

Cette année 2025 a clairement été placée sous le signe de Superman. Pour autant, avec le nouveau lancement du DCU, c'est bien tous les personnages de DC Comics qui sont attendus de pied ferme par les fans avec, en tête, Batman. Bonne nouvelle, le co-président de DC Studios a ENFIN des éléments à nous communiquer sur le sujet. On lui a notamment demandé si Batman allait avoir des nuances de bleu comme il en a parfois ainsi que des yeux blancs. Voici ce qu'il a répondu :

Aucune de ces choses n'est importante à mes yeux. Ce qui est important, ce sont le personnage et le récit et je crois bien que nous avons un très, très bon récit à présent pour ce qui est de Batman.

A noter que Gunn a également expliqué ce qu'il aimait chez Batman. Sa réponse aurait pu nous indiquer quelle direction allait prendre le film mais malheureusement, il semble tout aimer à propos du Chevalier Noir, ce qui ne nous aide pas beaucoup. En effet, il a déclaré aimer son côté détective, son côté brute et expert au combat et certains aspects un peu surnaturels que peuvent avoir le personnage et le monde qui l'entoure.

Pour rappel, The Batman: Part II est prévu pour le 1er octobre 2027. Autrement dit, Batman: The Brave and The Bold, cela serait sans doute plutôt pour 2028.

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Absolute Superman, notre avis sur l'arc

Absolute Superman, notre avis sur l'arc "Superman, Son of The Demon" (Absolute Superman #7 à #11)

24 Septembre 2025

Qu'en avons-nous pensé ?

Hayden Sherman (Dark Patterns) sur un nouveau projet Batman

Hayden Sherman (Dark Patterns) sur un nouveau projet Batman

24 Septembre 2025

Le dessinateur n'en a pas terminé avec le Chevalier Noir

Les scènes coupées de Superman se dévoilent

Les scènes coupées de Superman se dévoilent

23 Septembre 2025

Merci, le Blu-Ray !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire