James Gunn trouve le script de Batman: The Brave and the Bold très, très bon

Cette année 2025 a clairement été placée sous le signe de Superman. Pour autant, avec le nouveau lancement du DCU, c'est bien tous les personnages de DC Comics qui sont attendus de pied ferme par les fans avec, en tête, Batman. Bonne nouvelle, le co-président de DC Studios a ENFIN des éléments à nous communiquer sur le sujet. On lui a notamment demandé si Batman allait avoir des nuances de bleu comme il en a parfois ainsi que des yeux blancs. Voici ce qu'il a répondu :

Aucune de ces choses n'est importante à mes yeux. Ce qui est important, ce sont le personnage et le récit et je crois bien que nous avons un très, très bon récit à présent pour ce qui est de Batman.

A noter que Gunn a également expliqué ce qu'il aimait chez Batman. Sa réponse aurait pu nous indiquer quelle direction allait prendre le film mais malheureusement, il semble tout aimer à propos du Chevalier Noir, ce qui ne nous aide pas beaucoup. En effet, il a déclaré aimer son côté détective, son côté brute et expert au combat et certains aspects un peu surnaturels que peuvent avoir le personnage et le monde qui l'entoure.

Pour rappel, The Batman: Part II est prévu pour le 1er octobre 2027. Autrement dit, Batman: The Brave and The Bold, cela serait sans doute plutôt pour 2028.