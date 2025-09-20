Tatiana Maslany (She-Hulk) réclame le boycott de Disney+

  1. Accueil
20 Septembre 2025 par Jeff 1 cbm
Vous avez bien lu. Tatiana Maslany aka She-Hulk au sein du MCU réclame un boycott de Disney+. Comment est-ce possible ? Tout ceci est lié une fois encore à l'assassinat de Charlie Kirk qui, par un formidable effet domino, a conduit l'actrice à prendre cette décision.

Pour faire simple, Charlie Kirk a été assassiné (toutes les infos on parle, on ne revient donc pas sur ce point précis). De là, Donald Trump s'est dit extrêmement attristé par la mort de son ami. Quelques jours plus tard, à la maison blanche, un journaliste demande à Trump un truc du genre "votre ami est mort il y a un jour et demi à présent. Comment vous sentez-vous ?". Ce à quoi Trump répond, à peu près, "ça va super bien, comme vous le voyez les travaux de la Maison Blanche avancent bien, il était temps !". Cette réponse totalement lunaire a poussé l'animateur Jimmy Kimmel lors de son late night Jimmy Kimmel Live à reprendre l'extrait et à se moquer gentiment du total détachement du président. Mais visiblement... pas assez gentiment selon certains puisque l'émission a été arrêtée pour une durée indeterminée. Et c'est suite à cette décision que Maslany est montée au créneau et à appelé au boycott de Disney. Pourquoi Disney ? Parce que Jimmy Kimmel Live est diffusé sur le réseau ABC. Et le réseau ABC appartient à... Disney. Tout simplement.

Pour ce qui est du message de l'actrice, il s'agit d'une story Instagram dans laquelle elle va à l'essentiel et demande à ses 511.000 followers de ne pas s'abonner à Disney+.

Avis (1)

    scarletspider

    il y a 7 minutes

    Si elle fait la guerre à Disney, sa carrière en tant que miss Hulk va être très courte

