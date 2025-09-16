David Ayer répond aux fans qui ne reconnaissent pas Batman dans Suicide Squad

  1. Accueil
16 Septembre 2025
Suicide Squad, c'est loin derrière nous. Et vu le film, on aimerait qu'il reste derrière nous. Malheureusement, David Ayer a pris la parole pour répondre à des fans qui déclarent ne pas reconnaître Batman dans son film. Le problème ? Eh bien selon eux, Batman n'arrêterait jamais Deadshot de manière aussi brutale en face de sa fille. Il s'agirait donc d'une action qui éloignerait le personnage de ce que Batman ferait réellement dans cette situation.

Le réalisateur a répondu sur le sujet. Pour ceux qui pensent qu'il va encore en profiter pour rebondir et parler de la David Ayer's cut, c'est gagné ! Voici ce qu'il a répondu :

J'aimerais que vous puissiez voir la scène telle qu'elle a été tournée. Il se passe beaucoup de choses. C'est riche et émouvant. Peut-être qu'en arrêtant son père, Batman pense lui épargner un traumatisme plus grave. Ou peut-être qu'avec son propre passé traumatisant, Batman fait ce que font beaucoup de personnes blessées : il laisse des ruines derrière lui sans s'en rendre compte. Batman a toujours agi à la limite. Combat-t-il et arrête-t-il les méchants pour protéger son enfant intérieur blessé ? Se contente-t-il de rejouer le passé depuis un point de vue malsain ? J'adore ce genre de débat.

Bon, pour une fois, il n'a pas tort. On a vu plus d'une fois Batman ne pas se comporter de la meilleure des manières devant un enfant qui tient le rôle de spectateur. Tout dépend de la version. 

Avis (1)

  • LightBen
    LightBen

    il y a 2 heures

    J'ai adoré ce film et détesté le second. 
    Apparemment, je fais pas partie de la majorité... Dommage pour moi lol

Fiche Technique

Suicide Squad

Sortie : 03 Aout 2016
Réalisé par
  • David Ayer
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Amanda Waller, un agent du gouvernement américain, décide de réunir une équipe de criminels incarcérés, la Task Force X, pour effectuer une mission jugée suicidaire : vaincre une insurmontable et énigmatique entité. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluent dans leur mission, les membres de la Task Force X comprennent qu'ils n'ont pas été choisis pour réussir mais seulement pour leur culpabilité. C'est alors qu'ils devront faire un choix inévitable : mourir ensemble ou vivre chacun pour sa peau.


Voir la Fiche

