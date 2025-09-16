David Ayer répond aux fans qui ne reconnaissent pas Batman dans Suicide Squad

Suicide Squad, c'est loin derrière nous. Et vu le film, on aimerait qu'il reste derrière nous. Malheureusement, David Ayer a pris la parole pour répondre à des fans qui déclarent ne pas reconnaître Batman dans son film. Le problème ? Eh bien selon eux, Batman n'arrêterait jamais Deadshot de manière aussi brutale en face de sa fille. Il s'agirait donc d'une action qui éloignerait le personnage de ce que Batman ferait réellement dans cette situation.

Le réalisateur a répondu sur le sujet. Pour ceux qui pensent qu'il va encore en profiter pour rebondir et parler de la David Ayer's cut, c'est gagné ! Voici ce qu'il a répondu :

J'aimerais que vous puissiez voir la scène telle qu'elle a été tournée. Il se passe beaucoup de choses. C'est riche et émouvant. Peut-être qu'en arrêtant son père, Batman pense lui épargner un traumatisme plus grave. Ou peut-être qu'avec son propre passé traumatisant, Batman fait ce que font beaucoup de personnes blessées : il laisse des ruines derrière lui sans s'en rendre compte. Batman a toujours agi à la limite. Combat-t-il et arrête-t-il les méchants pour protéger son enfant intérieur blessé ? Se contente-t-il de rejouer le passé depuis un point de vue malsain ? J'adore ce genre de débat.

Bon, pour une fois, il n'a pas tort. On a vu plus d'une fois Batman ne pas se comporter de la meilleure des manières devant un enfant qui tient le rôle de spectateur. Tout dépend de la version.