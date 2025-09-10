Des détails sur Ultimate Endgame et les sorties Ultimate de décembre

Annoncé dès le début, l'univers Ultimate devait se terminer au bout de deux ans, avec le retour du Maker. Marvel a commencé à annoncer l'évènement Endgame cet été, et les choses se sont précisées depuis. Il s'agit d'une mini-série en 5 numéros écrit par Deniz Camp (auteur de Ultimates) et dessiné par Jonas Scharf et Terry Dodson. Elle réunira pour la première fois tous les personnages Ultimate dans une seule histoire, pour un affrontement contre le Maker. Le premier numéro arrive en décembre.

Le même mois verra aussi la sortie de Ultimate Universe: Two Year In #1, un one-shot rempli de révélations liées à Ultimate Endgame, ainsi que le dernier chapitre de la série Ultimate Spider-Man signée Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Et De nouveaux numéros de Ultimates, Ultimate Black Panther, Ultimate Wolverine et Ultimate X-Men prépareront l'affrontement final. Pour rappel, Ultimate Endgame #1 aura le droit aux premiers Bling bags de Marvel.

Voici le détails des sorties Ultimate de décembre :

ULTIMATE ENDGAME #1

Scénario : DENIZ CAMP

Dessin : TERRY DODSON & JONAS SCHARF

L’HEURE DE VÉRITÉ EST ARRIVÉE !

Le moment vers lequel tout converge depuis le début du nouvel Univers Ultimate ! Suite aux Ultimates de Deniz Camp et Juan Frigeri, voici l’aboutissement d'Ultimate Invasion… Deux (mille) ans se sont écoulés dans l’Univers Ultimate, mais à l’intérieur de la Cité, le Maker a eu des millénaires pour préparer son retour ! Maintenant que la barrière autour de la Cité a disparu, les héros de tout l’Univers Ultimate doivent se mobiliser pour vaincre le Maker avant qu’il ne soit trop tard. Pour tout le monde. Pendant ce temps, le reste du monde est plongé dans la Troisième Guerre mondiale…

ULTIMATE UNIVERSE: TWO YEARS IN #1

Scénario : DENIZ CAMP & ALEX PAKNADEL

Dessin : DES SUPERSTARS DE L’UNIVERS MARVEL

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ENDGAME !

En préparation du retour du Maker dans ULTIMATE ENDGAME, les Ultimate Guardians ont voyagé à travers le temps et l’espace, recrutant de nouveaux et anciens membres… Explorez tous les recoins de l’Univers Ultimate ! Ne manquez pas l'arrivée de nombreux nouveaux personnages, dont le Ultimate Daredevil !

ULTIMATE BLACK PANTHER #23

Scénario : BRYAN HILL

Dessin : STEFANO CASELLI

TOUT NE VA PAS BIEN AU WAKANDA !

Erik Killmonger deviendra-t-il le nouveau Black Panther ? Que veulent les Vodu-Khan à Storm ? Que signifie exactement la prophétie concernant cet Enfant de Lumière ?

ULTIMATE SPIDER-MAN #24

Scénario : JONATHAN HICKMAN

Dessin : MARCO CHECCHETTO

LA FIN DE L’HISTOIRE !

C’est ici que s’achève l’aventure de Spider-Man et de ses amis de l’Univers Ultimate, signée Jonathan Hickman et Marco Checchetto ! On ne peut pas en dire plus !

ULTIMATES #19

Scénario : DENIZ CAMP

Dessin : JUAN FRIGERI

TRAHI PAR LA GUÊPE !

La Guêpe était un agent double pour le Conseil du Maker, afin de protéger sa famille… mais maintenant que le Maker réapparaît, sa trahison doit être punie !

ULTIMATE WOLVERINE #12

Scénario : CHRIS CONDON

Dessin : ALESSANDRO CAPPUCCIO

L’ATTAQUE DE WOLVERINE CONTRE LA CAPITALE EURASIATIQUE !

Après la carnage du numéro précédent, Wolverine est assoiffé de vengeance ! Il affronte toute la République eurasienne dans ce numéro sanglant et explosif… Qui en ressortira vivant ?

ULTIMATE X-MEN #22

Scénario : PEACH MOMOKO

Dessin : PEACH MOMOKO

L’AFFRONTEMENT FINAL ENTRE ARMOR ET SHADOW KING !

Kageyama a proclamé la mort de Hisako ! Mais les X-Men ne se laisseront pas faire sans combattre !