Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 43

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, gros changements puisque nous avons cinq titres et... cinq éditeurs !

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

Eerie et Creepy présentent...Bernie Wrightson

Les auteurs : Bernie Wrightson

Editeur : Delirium

Date de sortie : le 17 octobre 2025

Prix : 25 euros.

Voici enfin rassemblées en un seul volume l'ensemble des histoires, illustrations et couvertures, publiées dans les magazines cultes Creepy et Eerie et réalisées par le maître incontesté de la BD d'horreur : Bernie Wrightson ! Les histoires présentées dans ces pages font partie des sommets de la bande dessinée d'épouvante. Sur des scénarios d'auteurs cultes du genre, tels que Bruce Jones (voir la terrible "Jenifer" qui vous hantera longtemps), ou adaptées des grands maîtres de la littérature fantastique et horrifique tels HP Lovercraft ou Edgar Allan Poe, ces histoires vous permettront de redécouvrir Bernie Wrightson au sommet de son art !

Le titre est disponible ici.

Black Widow - intégrale tome 3

Les auteurs : Scott Lobdell | Joe Chiodo | Jim Starlin | Randy Green

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 8 octobre 2025

Prix : 36 euros.

Black Widow n'a besoin de personne pour infiltrer les réseaux d'espionnage du globe, mais elle sait s'entourer quand il le faut : elle accepte l'aide de Daredevil pour enquêter sur le meurtre d'agents du S.H.I.E.L.D., et celle de Nick Fury pour une mission périlleuse en Russie ! Ce recueil rassemble plusieurs sagas complètes et des one-shots des années 90, dont certaines histoires inédites en France, comme Daredevil/Black Widow: Abattoir par Jim Starlin et Joe Chiodo, ou encore la saga Journey Into Mystery signée Scott Lobdell et Randy Green !

Le titre est disponible ici.

Le carnaval des cadavres

Les auteurs : Mike Mignola

Editeur : Delcourt

Date de sortie : le 15 octobre 2025

Prix : 17.50 euros.

Ces histoires étranges et charmantes sont toujours pleines de fantaisie. Il y est question du coeur battant d'un sorcier mort, d'une fille pirate qui conclut un pacte avec le diable ou d'un jeune garçon qui remporte un trophée au cours d'un jeu où il côtoie des morts-vivants. Le parfait point d'entrée pour les fans de Hellboy, et aussi pour les nouveaux lecteurs qui découvriront le talent de Mike Mignola.

Le titre est disponible ici.

Les Tortues Ninja - TMNT - intégrale tome 8

Les auteurs : Tom Waltz | Dustin Weaver | Mateus Santolouco

Editeur : HiComics

Date de sortie : le 5 novembre 2025 (précommande)

Prix : 39.95 euros.

Bebop et Rocksteady mettent la pagaille ! En découvrant les ossements fossiles de Bebop et Rocksteady au musée d'histoire naturelle, les Tortues Ninja ne savent pas qu'elles vont au-devant d'une aventure qui va les faire voyager à travers le temps et le multivers ! En parallèle, les tortues vont devoir sauver Baxter Stockman des griffes d'un nouveau mutant, tandis que Donatello découvre que son ancien corps robotique a gardé sa conscience en lui... Ce huitième volume de l'intégrale des Tortues Ninja est bardé de récits jamais publiés en France auparavant, avec la mini-série Bebop & Rocksteady ainsi que le spin-off TMNT Universe. De quoi explorer et approfondir les à-côtés du blockbuster conduit par Tom Waltz. (Re)découvrez depuis leurs origines, les aventures complètes des Tortues Ninja réunies dans un format retravaillé, pour un nouveau départ !

Le titre est disponible ici.

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025 (précommande)

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

Le titre est disponible ici.

A la semaine prochaine !