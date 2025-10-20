[Sorties Comics] Mercredi 22 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour



STAR WARS LÉGENDES – LA RÉBELLION T03 (Collector) Panini Comics

Pas de note L'Empereur Palpatine envoie un espion sur une planète lointaine afin de mettre la détermination de la princesse Leia à l'épreuve. Boba Fett doit quant à lui accomplir une mission quasi impossible, tandis que le défi qui attend Luke Skywalker s'avère tout aussi ardu. De son côté, Dark Vador impose de force sa volonté aux reptiloïdes Tiss'sharl.

(Contient les épisodes US Star Wars: River of Chaos (1995) 1-4, Star Wars: Empire (2002) 28-40 et Star Wars 3-D (1987) 1-3, précédemment publiés dans Star Wars : La Saga en BD 21, 29-32, Star Wars: Rébellion 2-3 et Star Wars – Classic 4-6) Prix : 36€ L'Empereur Palpatine envoie un espion sur une planète lointaine afin de mettre la détermination de la princesse Leia à l'épreuve. Boba Fett doit quant à lui accomplir une mission quasi impossible, tandis que le défi qui attend Luke Skywalker s'avère tout aussi ardu. De son côté, Dark Vador impose de force sa volonté aux reptiloïdes Tiss'sharl.

(Contient les épisodes US Star Wars: River of Chaos (1995) 1-4, Star Wars: Empire (2002) 28-40 et Star Wars 3-D (1987) 1-3, précédemment publiés dans Star Wars : La Saga en BD 21, 29-32, Star Wars: Rébellion 2-3 et Star Wars – Classic 4-6)



STAR WARS – AHSOKA Panini Comics

Pas de note Rodney Barnes, Steve Cummings, Georges Jeanty



Des rumeurs se répandent sur le retour du Grand Amiral Thrawn, bien qu’il soit présumé mort. Ashoka devra prendre Sabine Wren comme apprentie si elle veut avoir une chance d’y voir clair, et peut-être même de trouver leur camarade disparu, Ezra Bridger !

(Contient les épisodes US Ahsoka Season One (2024) 1-8, inédits) Prix : 26€ Rodney Barnes, Steve Cummings, Georges Jeanty



Des rumeurs se répandent sur le retour du Grand Amiral Thrawn, bien qu’il soit présumé mort. Ashoka devra prendre Sabine Wren comme apprentie si elle veut avoir une chance d’y voir clair, et peut-être même de trouver leur camarade disparu, Ezra Bridger !

(Contient les épisodes US Ahsoka Season One (2024) 1-8, inédits)



STAR WARS – LA HAUTE RÉPUBLIQUE – AVENTURES – PHASE III T03 Panini Comics

Pas de note Daniel José Older, Caio Felipe, Harvey Talibao



Dans la Zone d'Occlusion, la planète Valo échappe à la domination des Nihil grâce à une ruse du Padawan Gavi et de ses Crânes Écarlates. Mais l'arrivée d'un effroyable commandant nihil contraint Gavi à envoyer un signal de détresse !

(Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic Adventures (2023) 11-13 et Star Wars: The High Republic Adventures – The Wedding Spectacular, inédits) Prix : 18€ Daniel José Older, Caio Felipe, Harvey Talibao



Dans la Zone d'Occlusion, la planète Valo échappe à la domination des Nihil grâce à une ruse du Padawan Gavi et de ses Crânes Écarlates. Mais l'arrivée d'un effroyable commandant nihil contraint Gavi à envoyer un signal de détresse !

(Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic Adventures (2023) 11-13 et Star Wars: The High Republic Adventures – The Wedding Spectacular, inédits)



CYBERPUNK 2077 : PSYCHO SQUAD Panini Comics

Pas de note Dan Watters, Kieran McKeown…



Un corpo netrunner devenu cyberpsycho prend le contrôle d’un bâtiment entier et fait des dizaines de victimes : une nouvelle mission pour l’escouade SPAR Delta. Cette fois, la situation tourne au cauchemar, et l’équipe reçoit un nouveau chef, au goût prononcé pour la violence.

(Contient l'épisodes US Cyberpunk 2077: Psycho Squad GN, inédit) Prix : 16€ Dan Watters, Kieran McKeown…



Un corpo netrunner devenu cyberpsycho prend le contrôle d’un bâtiment entier et fait des dizaines de victimes : une nouvelle mission pour l’escouade SPAR Delta. Cette fois, la situation tourne au cauchemar, et l’équipe reçoit un nouveau chef, au goût prononcé pour la violence.

(Contient l'épisodes US Cyberpunk 2077: Psycho Squad GN, inédit)



NIGHT CLUB T02 Panini Comics

Pas de note Mark Millar, Juanan Ramirez



Depuis votre transformation en créature de la nuit, vous êtes plus rapide, plus fort et meilleur dans tous les domaines. Vous devenez si populaire à l’école que vos amis veulent aussi se faire mordre. Mais que se passe-t-il quand les brutes deviennent elles aussi des vampires ?

(Contient les épisodes US Night Club 2 (2024) 1-6, inédits) Prix : 20.99€ Mark Millar, Juanan Ramirez



Depuis votre transformation en créature de la nuit, vous êtes plus rapide, plus fort et meilleur dans tous les domaines. Vous devenez si populaire à l’école que vos amis veulent aussi se faire mordre. Mais que se passe-t-il quand les brutes deviennent elles aussi des vampires ?

(Contient les épisodes US Night Club 2 (2024) 1-6, inédits)



GHOST RIDER : L'INTÉGRALE 1980-1981 Panini Comics

Pas de note Michael Fleischer, John Miesegaes



En 1980 et 1981, Michael Fleisher continue d’orchestrer les aventures de Ghost Rider accompagné du dessinateur Don Perlin. Un épisode de son cycle se distingue tout particulièrement. On y voit le héros démoniaque affronter un autre personnage surnaturel de l’univers Marvel : le Loup-Garou !

(Contient les épisodes US Ghost Rider (1973) 51-62, précédemment publiés dans Le Motard Fantôme 3-7) Prix : 36€ Michael Fleischer, John Miesegaes



En 1980 et 1981, Michael Fleisher continue d’orchestrer les aventures de Ghost Rider accompagné du dessinateur Don Perlin. Un épisode de son cycle se distingue tout particulièrement. On y voit le héros démoniaque affronter un autre personnage surnaturel de l’univers Marvel : le Loup-Garou !

(Contient les épisodes US Ghost Rider (1973) 51-62, précédemment publiés dans Le Motard Fantôme 3-7)



STAR WARS LÉGENDES – LA RÉBELLION T03 Panini Comics

Pas de note L'Empereur Palpatine envoie un espion sur une planète lointaine afin de mettre la détermination de la princesse Leia à l'épreuve. Boba Fett doit quant à lui accomplir une mission quasi impossible, tandis que le défi qui attend Luke Skywalker s'avère tout aussi ardu. De son côté, Dark Vador impose de force sa volonté aux reptiloïdes Tiss'sharl.

(Contient les épisodes US Star Wars: River of Chaos (1995) 1-4, Star Wars: Empire (2002) 28-40 et Star Wars 3-D (1987) 1-3, précédemment publiés dans Star Wars : La Saga en BD 21, 29-32, Star Wars: Rébellion 2-3 et Star Wars – Classic 4-6) Prix : 32€ L'Empereur Palpatine envoie un espion sur une planète lointaine afin de mettre la détermination de la princesse Leia à l'épreuve. Boba Fett doit quant à lui accomplir une mission quasi impossible, tandis que le défi qui attend Luke Skywalker s'avère tout aussi ardu. De son côté, Dark Vador impose de force sa volonté aux reptiloïdes Tiss'sharl.

(Contient les épisodes US Star Wars: River of Chaos (1995) 1-4, Star Wars: Empire (2002) 28-40 et Star Wars 3-D (1987) 1-3, précédemment publiés dans Star Wars : La Saga en BD 21, 29-32, Star Wars: Rébellion 2-3 et Star Wars – Classic 4-6)



STAR WARS – HISTOIRES DE L'HYPERESPACE : OBI-WAN Panini Comics

Pas de note Cecil Castellucci, Lucas Marangon



Plongez dans une aventure inédite consacrée à Obi-Wan Kenobi et découvrez un récit complet dédié à l’un des personnages les plus emblématiques de la saga !

(Contient l'épisodes US Star Wars : Hyperspace Stories : Obi-Wan, inédit) Prix : 16€ Cecil Castellucci, Lucas Marangon



Plongez dans une aventure inédite consacrée à Obi-Wan Kenobi et découvrez un récit complet dédié à l’un des personnages les plus emblématiques de la saga !

(Contient l'épisodes US Star Wars : Hyperspace Stories : Obi-Wan, inédit)



Death Vigil Panini Comics

Pas de note Si vous savez vous battre, rejoignez la Garde Mortelle dans son combat éternel contre la Ligue des Nécromanciens. Seul petit détail : il faut d'abord mourir pour intégrer l'équipe. Mais comme Clara, vous pourriez y voir une formidable occasion de vous faire des amis... ou de mettre la main sur des armes magiques capables de terrasser des abominations indicibles. Après Sunstone, Sunstone Mercy et Fine Print, découvrez une nouvelle série indé de Stjepan Sejic dans le catalogue Panini Comics. Moins axée sur le côté sexy, Death Vigil met en avant tout le talent de l'auteur en matière de design, de construction d'univers et d'humour, au service d'un casting de personnages aussi drôles qu'attachants. Prix : 26€ Si vous savez vous battre, rejoignez la Garde Mortelle dans son combat éternel contre la Ligue des Nécromanciens. Seul petit détail : il faut d'abord mourir pour intégrer l'équipe. Mais comme Clara, vous pourriez y voir une formidable occasion de vous faire des amis... ou de mettre la main sur des armes magiques capables de terrasser des abominations indicibles. Après Sunstone, Sunstone Mercy et Fine Print, découvrez une nouvelle série indé de Stjepan Sejic dans le catalogue Panini Comics. Moins axée sur le côté sexy, Death Vigil met en avant tout le talent de l'auteur en matière de design, de construction d'univers et d'humour, au service d'un casting de personnages aussi drôles qu'attachants.



MINECRAFT : OUT OF ORDER T01 Panini Comics

Pas de note Josh Hicks, Taylor Esposito



Riley est un fermier tranquille, peu porté sur l’aventure, menant une vie paisible dans un petit hameau. Mais tout bascule le jour où la redoutable Province de la Perfection Semblable envahit la région et réduit tout en cendres.

(Contient l'épisode US Minecraft : Out of Order GN, inédit) Prix : 13.99€ Josh Hicks, Taylor Esposito



Riley est un fermier tranquille, peu porté sur l’aventure, menant une vie paisible dans un petit hameau. Mais tout bascule le jour où la redoutable Province de la Perfection Semblable envahit la région et réduit tout en cendres.

(Contient l'épisode US Minecraft : Out of Order GN, inédit)



WEREWOLF BY NIGHT – RED BAND Panini Comics

Pas de note Jason Loo, Adam Gorham, Sergio Davila



À la pleine lune… les loups-garous tuent ! Jack Russell essaie de vivre une vie normale, mais au lendemain de BLOOD HUNT, sa vie est bouleversée d'une façon qu'il ne pouvait imaginer. De nouveaux ennemis, plus sanguinaires que jamais, en ont après lui et l'antihéros ne sait plus à qui il peut faire confiance. Peut-être Moon Knight ?

(Contient les épisodes US Werewolf by Night (2024) 1-10, Werewolf by Night: Blood Hunt (2024) 1 et Werewolf by Night: Blood Moon Rise (2025) 1, inédits) Prix : 26€ Jason Loo, Adam Gorham, Sergio Davila



À la pleine lune… les loups-garous tuent ! Jack Russell essaie de vivre une vie normale, mais au lendemain de BLOOD HUNT, sa vie est bouleversée d'une façon qu'il ne pouvait imaginer. De nouveaux ennemis, plus sanguinaires que jamais, en ont après lui et l'antihéros ne sait plus à qui il peut faire confiance. Peut-être Moon Knight ?

(Contient les épisodes US Werewolf by Night (2024) 1-10, Werewolf by Night: Blood Hunt (2024) 1 et Werewolf by Night: Blood Moon Rise (2025) 1, inédits)



HELLVERINE T01 Panini Comics

Pas de note Benjamin Percy, Raffaele Ienco



Le démon Bagra-Ghul a récemment pris possession de Wolverine pour en faire le chasseur de mutants ultime : Hellverine. In extremis, Ghost Rider réussit à exorciser Logan en enfermant son sinistre invité dans un monolithe. Mais la créature s’extrait de sa prison de pierre et ressuscite Akihiro, le fils du Mutant Griffu assassiné et démembré par Dents de Sabre !

(Contient les épisodes US Hellverine (2024 (II)) 1-5, inédits) Prix : 18€ Benjamin Percy, Raffaele Ienco



Le démon Bagra-Ghul a récemment pris possession de Wolverine pour en faire le chasseur de mutants ultime : Hellverine. In extremis, Ghost Rider réussit à exorciser Logan en enfermant son sinistre invité dans un monolithe. Mais la créature s’extrait de sa prison de pierre et ressuscite Akihiro, le fils du Mutant Griffu assassiné et démembré par Dents de Sabre !

(Contient les épisodes US Hellverine (2024 (II)) 1-5, inédits)



La Lune et le Serpent Delcourt

Pas de note Cet ouvrage est sans doute le tout dernier ouvrage impliquant de la BD par ALAN MOORE ! Il est co-écrit par Steve Moore (son mentor) et illustré notamment par Kevin O'Neill, Rick Veitch ou encore Melinda Gebbie. Un thème, sa passion : la Magie !

Cet ouvrage est exceptionnel. Il fut tout d'abord annoncé en 2007, mais le projet a connu plusieurs coups d'arrêts, à commencer par le décès de Steve Moore (en 2014) puis la disparition de Kevin O'Neill (en 2022). Alan Moore avait annoncé sa retraite de la BD juste après la publication du dernier opus de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires (en 2019), afin de se consacrer entièrement à la fiction en prose.

Prix : 49.95€ Cet ouvrage est sans doute le tout dernier ouvrage impliquant de la BD par ALAN MOORE ! Il est co-écrit par Steve Moore (son mentor) et illustré notamment par Kevin O'Neill, Rick Veitch ou encore Melinda Gebbie. Un thème, sa passion : la Magie !

Cet ouvrage est exceptionnel. Il fut tout d'abord annoncé en 2007, mais le projet a connu plusieurs coups d'arrêts, à commencer par le décès de Steve Moore (en 2014) puis la disparition de Kevin O'Neill (en 2022). Alan Moore avait annoncé sa retraite de la BD juste après la publication du dernier opus de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires (en 2019), afin de se consacrer entièrement à la fiction en prose.





Rat City T01 Delcourt

Pas de note Un incroyable univers cyberpunk voit le jour avec cette nouvelle série, créée par Todd McFarlane, écrite par Erica Schultz (Moon Knight: Black, White & Blood) et dessinée par Zé Carlos (Captain America, Strange Academy).

2107 - Un futur ravagé par la guerre où des soldats transformés en cyborgs mènent des combats aussi violents qu'inutiles. Peter Cairn est un ex-soldat, amputé des deux jambes. Il dispose cependant de pouvoirs inimaginables grâces aux nanites (des nano-robots) qui activent ses prothèses de jambes. Des nanites d'un genre un peu nouveau, puisqu'ils sont mus par des pouvoirs qui empruntent autant à la magie qu'à la science... Prix : 34.95€ Un incroyable univers cyberpunk voit le jour avec cette nouvelle série, créée par Todd McFarlane, écrite par Erica Schultz (Moon Knight: Black, White & Blood) et dessinée par Zé Carlos (Captain America, Strange Academy).

2107 - Un futur ravagé par la guerre où des soldats transformés en cyborgs mènent des combats aussi violents qu'inutiles. Peter Cairn est un ex-soldat, amputé des deux jambes. Il dispose cependant de pouvoirs inimaginables grâces aux nanites (des nano-robots) qui activent ses prothèses de jambes. Des nanites d'un genre un peu nouveau, puisqu'ils sont mus par des pouvoirs qui empruntent autant à la magie qu'à la science...