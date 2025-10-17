Une édition manga pour Youngblood

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en novembre, la série Youngblood est relancée chez Image Comics par son créateur original, Rob Liefeld. Outre de multiples couvertures, une édition un peu particulière va être proposée. Pour chaque numéro, il sera possible de se procurer la cover M comme… Manga ! Que ce soit la couverture ou les planches intérieures, elles seront toutes en noir et blanc dans le style manga. Enfin pas tout à fait, puisqu'il y aura aussi du rouge, comme vous pouvez le voir sur les aperçus. Du coup, ça fait plus penser aux éditions Black, White et Blood de Marvel...