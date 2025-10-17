Une édition manga pour Youngblood

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en novembre, la série Youngblood est relancée chez Image Comics par son créateur original, Rob Liefeld. Outre de multiples couvertures, une édition un peu particulière va être proposée. Pour chaque numéro, il sera possible de se procurer la cover M comme… Manga ! Que ce soit la couverture ou les planches intérieures, elles seront toutes en noir et blanc dans le style manga. Enfin pas tout à fait, puisqu'il y aura aussi du rouge, comme vous pouvez le voir sur les aperçus. Du coup, ça fait plus penser aux éditions Black, White et Blood de Marvel...
mmat1986
il y a 4 heures
Bah c'est limite de la pub mensongère surtout! en quoi est-ce réellement manga? le dessin est juste du comics sans couleur..... ou alors faut rajouter les planches comics pour comparer et voir si il y a ne serait-ce qu'une différence de dessin o.O?
car là c'est juste une "black white blood edition" qui essaye de te la faire à l'envers....
Adrien L. - Rédacteur de l'article Staff MDCU
En réponse à mmat1986
il y a 2 heures
Non, regarde, le titre est aussi marqué en japonais, et il y a marqué manga dessus XD
mmat1986
En réponse à Adrien L.
il y a 1 heure
Ah oui en effet XD