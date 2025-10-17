  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Une édition manga pour Youngblood

Une édition manga pour Youngblood

17 Octobre 2025 par Adrien L. 3 AIPT
Une édition manga pour Youngblood

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en novembre, la série Youngblood est relancée chez Image Comics par son créateur original, Rob Liefeld. Outre de multiples couvertures, une édition un peu particulière va être proposée. Pour chaque numéro, il sera possible de se procurer la cover M comme… Manga ! Que ce soit la couverture ou les planches intérieures, elles seront toutes en noir et blanc dans le style manga. Enfin pas tout à fait, puisqu'il y aura aussi du rouge, comme vous pouvez le voir sur les aperçus. Du coup, ça fait plus penser aux éditions Black, White et Blood de Marvel...

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[NYCC] Crowbound, série de dark fantasy par Jeff Lemire et Dustin Nguyen

[NYCC] Crowbound, série de dark fantasy par Jeff Lemire et Dustin Nguyen

15 Octobre 2025

Prometteur !

[NYCC] Une nouvelle vidéo autour de Cecil Stedman pour Invincible VS

[NYCC] Une nouvelle vidéo autour de Cecil Stedman pour Invincible VS

13 Octobre 2025

Le teasing continue

Une trentaine de couvertures Youngblood pour Image

Une trentaine de couvertures Youngblood pour Image

08 Octobre 2025

Pour la sortie de Youngblood (2025) #1 en novembre

Écrire un avis

Avis (3)

  • mmat1986
    mmat1986

    il y a 4 heures

    Bah c'est limite de la pub mensongère surtout! en quoi est-ce réellement manga? le dessin est juste du comics sans couleur..... ou alors faut rajouter les planches comics pour comparer et voir si il y a ne serait-ce qu'une différence de dessin o.O?

    car là c'est juste une  "black white blood edition" qui essaye de te la faire à l'envers....

    • Adrien L.
      Adrien L. - Rédacteur de l'article Staff MDCU

      En réponse à mmat1986

      il y a 2 heures

      Non, regarde, le titre est aussi marqué en japonais, et il y a marqué manga dessus XD

      • mmat1986
        mmat1986

        En réponse à Adrien L.

        il y a 1 heure

        Ah oui en effet XD

Publicité
Facebook
Partenaire