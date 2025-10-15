[NYCC] Crowbound, série de dark fantasy par Jeff Lemire et Dustin Nguyen

Lors de la NYCC, Jeff Lemire et Dustin Nguyen, le duo derrière Descender, Ascender ou Little Monsters, ont annoncé leur prochaine collaboration. Il s'agit de Crowbound, un comics de dark fantasy et de vengeance prévu pour mars 2026 chez Image Comics.

L’histoire commence lorsque chaque enfant, à l’âge de treize ans, est forcé de vivre à l’intérieur de l’Usine - une superstructure massive et mystérieuse où ils travaillent sans relâche, sans comprendre pourquoi. Mais quand la jeune Ava est arrachée à sa mère Rose par les Hommes de l’Usine pour un dessein bien plus sinistre, Rose passe un pacte désespéré avec l’inquiétante Reine Épouvantail et se lance dans une quête cauchemardesque à travers un paysage post-apocalyptique pour ramener sa fille à la maison.

Mêlant une atmosphère gothique sudiste, une rudesse néo-western et une horreur surréaliste, Crowbound promet un conte de fées sanglant sur la fureur, le chagrin et la persévérance de l’amour face à des obstacles insurmontables.