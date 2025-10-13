  1. Accueil
[NYCC] Wonder Man : le trailer et le synopsis sont là !

13 Octobre 2025 par Jeff 1 cbm
[NYCC] Wonder Man : le trailer et le synopsis sont là !

MAJ du 14/10 :

Après le trailer, c'est le synopsis du film qui a été dévoilé. Le voici :

L'acteur hollywoodien en herbe Simon Williams peine à lancer sa carrière. Lors d'une rencontre fortuite avec Trevor Slattery, un acteur dont les plus grands rôles semblent désormais derrière lui, Simon apprend que le légendaire réalisateur Von Kovak est en train de refaire le film de super-héros « Wonder Man ». Ces deux acteurs, à des étapes opposées de leur carrière, poursuivent obstinément des rôles qui pourraient changer leur vie dans ce film, tandis que le public obtient un aperçu des coulisses de l'industrie du divertissement.

- - -

C'est à la New-York Comic Con et plus particulièrement lors du panel de Marvel Television que la vidéo est tombée. Il s'agit du trailer de la toute dernière série Marvel de 2025 : Wonder Man.

La voici :

VF :

 

VO :

 

Alors, qu'en pensez-vous ?

  • pentahydroxyhexanal
    pentahydroxyhexanal

    il y a 3 heures

    Pour faire simple : ça a l'air nul.
    Je n'ai pas vu la série (et je la regarderai). Mais honnêtement She Hulk, ça m'a suffit en terme d'énorme déception chez marvel et je n'ai pas envie de voir une autre série basé avec cet humour mal dosé, des personnages qui sont rendus totalement inintéréssants, et bien qu'on a aucune idée de l'intrigue de la série, j'ai peur de revoir un aussi pitoyable que pour she-hulk. Je garde espoir car on ne connai ni l'intrigue, ni pourquoi le personnage va décider de devinir un superhéro, mais ne m'attends à rien.

