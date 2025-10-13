[NYCC] Wonder Man : le trailer et le synopsis sont là !

MAJ du 14/10 :

Après le trailer, c'est le synopsis du film qui a été dévoilé. Le voici :

L'acteur hollywoodien en herbe Simon Williams peine à lancer sa carrière. Lors d'une rencontre fortuite avec Trevor Slattery, un acteur dont les plus grands rôles semblent désormais derrière lui, Simon apprend que le légendaire réalisateur Von Kovak est en train de refaire le film de super-héros « Wonder Man ». Ces deux acteurs, à des étapes opposées de leur carrière, poursuivent obstinément des rôles qui pourraient changer leur vie dans ce film, tandis que le public obtient un aperçu des coulisses de l'industrie du divertissement.

- - -

C'est à la New-York Comic Con et plus particulièrement lors du panel de Marvel Television que la vidéo est tombée. Il s'agit du trailer de la toute dernière série Marvel de 2025 : Wonder Man.

La voici :

VF :

VO :

Alors, qu'en pensez-vous ?