[NYCC] Les dernières infos sur Your Friendly Neighborhood Spider-Man et X-Men '97

14 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
Plusieurs informations sont tombées à propos des séries animées Your Friendly Neighborhood Spider-Man et X-Men '97 lors de la New York Comic Con 2025. Vous en trouverez ci-dessous un récapitulatif :

 

X-Men '97 :

La saison 2 débarquera en été 2026 sur Disney+.

Apocalypse sera de retour

Les mutants tenteront de retourner dans les années 90

Le showrunner Beau DeMayo a quitté la série

 

Your Friendly Neighborhood Spider-Man :

La saison 2 débarquera en automne 2026 sur Disney+.

Charlie Cox reprendra son rôle de Daredevil.

Daredevil aura son costume rouge (le costume classique disons)

Spider-Gwen, Doctor Octopus, Scorpion, Chameleon, Nico Minoru, Norman et Harry Osborn et Venom seront de la partie

 

