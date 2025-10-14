[Preview VO] Rogue Storm #1

  1. Accueil
14 Octobre 2025
La preview de Rogue Storm #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Murewa Ayodele et est dessiné par Roland Boschi. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 15 octobre pour 3.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, avec les dieux de la Terre disparus, seule ORORO MUNROE, la déesse mutante des tempêtes, est encore là. Elle est une déesse rendue folle par la magie noire et le chagrin. A présent, alors que STORM menace de plonger le monde dans une nouvelle ère glaciaire, Rogue dirige une équipe de tueurs et de légendes – Gateway, Iceman, Fantomex, Spiral et Warpath. La mission unique de cette Uncanny X-Force : tuer Storm.

 

  

