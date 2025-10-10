  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [NYCC] Ultimate Endgame marquera bien la fin de l'univers Ultimate

[NYCC] Ultimate Endgame marquera bien la fin de l'univers Ultimate

10 Octobre 2025 par Jeff 0 bc
[NYCC] Ultimate Endgame marquera bien la fin de l'univers Ultimate

Cela fait quelques mois maintenant que Marvel a annoncé la fin de l'univers Ultimate. Lors de la New-York Comic Con, l'éditeur en chef de Marvel, C.B. Cebulski, est revenu sur cette annonce. Ce dernier confirme : l'univers Ultimate prendra fin en avril 2026 avec Ultimate Endgame. Il explique : vous pensez que nous mentons mais ce n'est pas le cas, ajoutant que cela allait être le chaos lorsque les deux univers commenceront à s'alligner.

  

Sans vouloir remettre en question la parole de Cebulski, on attend de voir quand même.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[NYCC] Une nouvelle série Moon Knight pour février 2026

[NYCC] Une nouvelle série Moon Knight pour février 2026

10 Octobre 2025

Retour du personnage !

Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel

Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel

08 Octobre 2025

Des tenues pour l'hiver ou presque

Marvel Comics annule Eddie Brock: Carnage au numéro 10

Marvel Comics annule Eddie Brock: Carnage au numéro 10

08 Octobre 2025

Fin du titre en novembre

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire