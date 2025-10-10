[NYCC] Ultimate Endgame marquera bien la fin de l'univers Ultimate

Cela fait quelques mois maintenant que Marvel a annoncé la fin de l'univers Ultimate. Lors de la New-York Comic Con, l'éditeur en chef de Marvel, C.B. Cebulski, est revenu sur cette annonce. Ce dernier confirme : l'univers Ultimate prendra fin en avril 2026 avec Ultimate Endgame. Il explique : vous pensez que nous mentons mais ce n'est pas le cas, ajoutant que cela allait être le chaos lorsque les deux univers commenceront à s'alligner.

Sans vouloir remettre en question la parole de Cebulski, on attend de voir quand même.