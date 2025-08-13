Plus d'informations sur la fin de l'univers Ultimate Spider-Man et le début d'Ultimate Endgame

Le mois dernier, on vous annonçait la fin de l'univers Ultimate Spider-Man et le début d'Ultimate Endgame. Aujourd'hui, à travers les sollicitations du mois de décembre, nous avons le synopsis officiel du premier numéro de Ultimate Endgame #1. Le voici :

ULTIMATE ENDGAME offre le moment que chaque lecteur attendait : le retour du Maker ! Emprisonné depuis deux ans, en temps réel et dans l'univers, le Maker est sur le point d'émerger et d'affronter enfin les héros qui ont apporté espoir et liberté à un monde qu'il tenait autrefois sous son emprise ! Réunissant pour la première fois les personnages des cinq titres, le destin ultime de ce nouvel univers captivant se décide dans un conflit épique sur plusieurs fronts avec le Maker et ses puissants alliés.

Pour rappel, la série tiendra en cinq numéros. Elle sera écrite par Deniz Camp et dessinée par Jonas Scharf, entre autres. Top départ le 31 décembre.