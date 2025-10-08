  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel

Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel

08 Octobre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel

En décembre, Marvel prévoit une série de 8 couvertures ayant comme thème l'hiver. Elles sont réalisées par les Stormbreakers de Marvel, c'est-à-dire la prochaine génération d’artistes de Marvel. Leur sortie coincide avec le Marvel Winter Break Special #1 prévu le même mois. Les Stormbreakers sont, cette année, Alessandro Cappuccio (Ultimate Wolverine), Netho Diaz (X-Men), Simone Di Meo (X-Men of Apocalypse), Juan Frigeri (Ultimates), Gurihiru (Jeff the Land Shark), Jonas Scharf (Ultimate Spider-Man: Incursion), Geoff Shaw (Red Hulk) et Luciano Vecchio (Uncanny X-Men).

En vente le 03/12
Fantastic four #6 – Couverture par Alessandro Cappuccio

En vente le 10/12
All-new spider-gwen: the ghost-spider #5 – Couverture par Gurihiru

En vente le 17/12
Avengers #33 – Couverture par Juan Frigeri
Black panther: intergalactic #1 – Couverture par Luciano Vecchio
Daredevil/punisher: the devil’s trigger #2 – Couverture par Jonas Scharf
Thor #5 – Couverture par Netho Diaz

En vente le 24/12
Amazing spider-man #18 – Couverture par Simone Di Meo

En vente le 31/12
Sorcerer supreme #1 – Couverture par Geoff Shaw

Galerie images
Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel
Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel
Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel
Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel
Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel
Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel
Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel
Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Marvel Comics annule Eddie Brock: Carnage au numéro 10

Marvel Comics annule Eddie Brock: Carnage au numéro 10

08 Octobre 2025

Fin du titre en novembre

Age of Revelation te refait la géographie des Etats-Unis

Age of Revelation te refait la géographie des Etats-Unis

08 Octobre 2025

Sortez vos cahiers, c'est l'heure du contrôle de géographe !

[Preview VO] Imperial War: Imperial Guardians #1

[Preview VO] Imperial War: Imperial Guardians #1

08 Octobre 2025

Le SUPER-SKRULL se retrouve au centre d'un complot séditieux

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire