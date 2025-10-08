Des couvertures d'hiver par les Stormbreakers de Marvel

Des tenues pour l'hiver ou presque

En décembre, Marvel prévoit une série de 8 couvertures ayant comme thème l'hiver. Elles sont réalisées par les Stormbreakers de Marvel, c'est-à-dire la prochaine génération d’artistes de Marvel. Leur sortie coincide avec le Marvel Winter Break Special #1 prévu le même mois. Les Stormbreakers sont, cette année, Alessandro Cappuccio (Ultimate Wolverine), Netho Diaz (X-Men), Simone Di Meo (X-Men of Apocalypse), Juan Frigeri (Ultimates), Gurihiru (Jeff the Land Shark), Jonas Scharf (Ultimate Spider-Man: Incursion), Geoff Shaw (Red Hulk) et Luciano Vecchio (Uncanny X-Men).

En vente le 03/12

Fantastic four #6 – Couverture par Alessandro Cappuccio

En vente le 10/12

All-new spider-gwen: the ghost-spider #5 – Couverture par Gurihiru

En vente le 17/12

Avengers #33 – Couverture par Juan Frigeri

Black panther: intergalactic #1 – Couverture par Luciano Vecchio

Daredevil/punisher: the devil’s trigger #2 – Couverture par Jonas Scharf

Thor #5 – Couverture par Netho Diaz

En vente le 24/12

Amazing spider-man #18 – Couverture par Simone Di Meo

En vente le 31/12

Sorcerer supreme #1 – Couverture par Geoff Shaw