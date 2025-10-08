  1. Accueil
[Preview VO] Imperial War: Imperial Guardians #1

08 Octobre 2025 par Jeff 0 aipt
[Preview VO] Imperial War: Imperial Guardians #1

La preview VO d'Imperial War: Imperial Guardians #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Dan Abnett, Jonathan Hickman, Cory Smith et Luca Maresca avec une cover de Francesco Mortarino. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

DÉCOULANT DIRECTEMENT DES PAGES D'IMPERIAL ! Alors que les événements d'IMPERIAL explosent de manière fatale, le SUPER-SKRULL se retrouve au centre d'un complot séditieux aux conséquences qui se feront sentir dans tout le cosmos ! Mais il n'est pas le seul surpuissant à chercher des réponses – une équipe improbable est en chasse pour éviter la catastrophe avant que l'ordre galactique ne soit perdu à jamais !

  

  

