  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Jem and The Holograms passe de IDW à Boom Studios

Jem and The Holograms passe de IDW à Boom Studios

08 Octobre 2025 par Jeff 1
Jem and The Holograms passe de IDW à Boom Studios

Petite news rapide pour signaler qu'il y a eu un changement d'éditeur pour Jem and The Holograms qui passe de IDW à Boom Studios. L'idée est d'avoir une nouvelle série en 2026 mais aucune info n'est tombée concernant la future équipe créative pour le moment.

Pour rappel, IDW avait publié un comics Jem and The Holograms de 2015 à 2017 par Kelly Thompson et Sophie Campbell.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Une nouvelle série BRZRKR pour le mois de novembre

Une nouvelle série BRZRKR pour le mois de novembre

26 Aout 2025

B. peut-il freiner la marée saignante ?

Un numéro spécial halloween pour les Power Rangers

Un numéro spécial halloween pour les Power Rangers

28 Juillet 2025

Cela se passe du côté de Boom Studios!

R.L. Stine (Chair de poule) au scénario d'un comics pour Halloween chez Boom Studios !

R.L. Stine (Chair de poule) au scénario d'un comics pour Halloween chez Boom Studios !

28 Juillet 2025

Vous aussi, vous êtes passé par la case Chair de Poule étant plus jeune ?

Écrire un avis

Avis (1)

  • Victorim
    Victorim

    il y a 1 heure

    Ah oui, j'avais essayé après avoir vu la vidéo de JDG sur le dessin animé + vu le film au ciné mais je n'ai pas accroché pour la BD car, comme ils l'avaient décrite, c'était vraiment une oeuvre faite par et pour des filles.

Publicité
Facebook
Partenaire