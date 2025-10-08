Jem and The Holograms passe de IDW à Boom Studios

Petite news rapide pour signaler qu'il y a eu un changement d'éditeur pour Jem and The Holograms qui passe de IDW à Boom Studios. L'idée est d'avoir une nouvelle série en 2026 mais aucune info n'est tombée concernant la future équipe créative pour le moment.

Pour rappel, IDW avait publié un comics Jem and The Holograms de 2015 à 2017 par Kelly Thompson et Sophie Campbell.