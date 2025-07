R.L. Stine (Chair de poule) au scénario d'un comics pour Halloween chez Boom Studios !

Comme souvent, Boom Studios va se la jouer "un bonbon ou un sort" pour Halloween. Là où cela devient intéressant , c'est que R.L. Stine, mondialement connu pour sa série Goosebumps ou Chair de poule en France, est noté dans la liste des scénaristes intervenant sur le titre. Intitulé Hello Halloween #1, il sera écrit par Stine donc mais également Robert Hack, Megan Hutchison et Shawn Patrick Boyd tandis que Carola Borelli, Robert Hack, Megan Hutchison et Eijah Henry seront au dessin.

Voici le synopsis :

Offrez-vous une nouvelle fournée de cauchemars. Oserez-vous tourner la page ? La série d'anthologie à succès revient avec un nouvel épisode glaçant d'horreur à vous faire trembler ! De nouveaux récits terrifiants arrivent juste à temps pour hanter votre liste de lectures de fin d'année ! Avec des talents de premier plan et une toute nouvelle histoire incontournable du maître de l'horreur R.L. Stine (Chair de poule) et de l'artiste Carola Borelli (Spider-Woman), ainsi qu'un nouvel épisode de « I Can't Take You Anywhere » et des histoires courtes de Robert Hack, Megan Hutchison, Shawn Patrick Boyd et Elijah Henry.

Il sortira le 22 octobre pour 5.99$.