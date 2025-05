Boom annonce Teenage Mutant Ninja Turtles Vs Mighty Morphin Power Rangers III

C'est à travers les sollicitations du mois d'août que l'éditeur Boom a annoncé un troisième crossover entre les Teenage Mutant Ninja Turtles, plus communément appelé Tortues Ninja en France ou encore les TMNT et Mighty Morphin Power Rangers, plus simplement appelés Power Rangers en France. Teenage Mutant Ninja Turtles Vs Mighty Morphin Power Rangers III est écrit par Ryan Parrott et est dessiné par Vincenzo Federici.

Le crossover à succès est de retour pour une troisième aventure épique ! Rita et Krang étant vaincus, les méchants ne ménagent pas les Rangers et les Tortues ! Lord Zedd et Shredder ont un nouveau plan pour éliminer les héros adolescents radicaux, et s'ils n'agissent pas prudemment, ils pourraient bien réussir. La nouvelle série incroyable de Ryan Parrott, scénariste chevronné de Mighty Morphin Power Rangers, et de Vincenzo Federici, dessinateur de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Nation, démarre avec un moment à voir absolument !

Il sort le 13 août 2025.