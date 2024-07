[SDCC] Les Power Rangers de retour en novembre

La San Diego Comic Con a permis à Boom Studios de faire un panel sur son avenir avec pas mal de taglines concernant des grand créateurs, des séries continues (comme le prochain Minor Arcana de Jeff Lemire) plutôt que des mini-séries. Parmi les multiples annonces, ils ont aussi promis l'extension de certains univers comme celui de Something is Killing the Children de James Tynion IV ou BRSRKR de Matt Kindt. Mais l'annonce qui nous intéresse c'est le retour de Power Rangers avec Power Rangers Prime. Aucune information n'a été donnée mais la franchise est actuellement en pause. La série régulière vient de se terminer, avec un one-shot final qui sort ce mercredi et ensuite on a un one-shot humoristique annoncé pour le mois d'août.

Boom Studios ne devraient pas tarder à faire un communiqué officiel sur son site pour annoncer le retour de la franchose avec plus de détails.