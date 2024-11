BOOM! Studios abandonne les licences Buffy et Firefly

Depuis quelque temps, la page de présentation des comics Buffy a disparu du site Boom! Studio. Parallèlement le comics Firefly: Zoe Alleyne Year One #1 n’a plus de date de sortie en VO. La raison est simple, l’éditeur a décidé de ne pas renouveler le contrat des deux licences lors de leur expiration.

C’est donc après 6 ans de bons et loyaux services que l’éditeur arrête de s’occuper de la publication des comics autour de Buffy the Vampire Slayer et Firefly, tous les deux à l'origine des séries télévisées créés par Joss Whedon.

Pour l’instant, on ne sait qui va reprendre les licences. Étant donné que c’est Marvel Comics qui s’occupe des licences du studio de la 20th Century Studios auquel Buffy the Vampire Slayer et Firefly appartiennent, il y a possibilité qu’ils atterrissent chez eux. Affaire à suivre.