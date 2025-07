[Review VF] Rook Exodus Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Rook Exodus Tome 1, écrit par Geoff Johns et dessiné par Jason Fabok. Il sortira le 4 juillet pour 25 euros. Il contiendra les titres US Rook Exodus Volume 1: Fight of Flight.

Au 24e siècle, Rook est un homme piégé sur une planète artificielle qui a sombré dans le chaos. Sa population animale, autrefois contrôlée par les autorités, est désormais régulée par des hors-la-loi. Les plus riches se sont échappés tandis que les autres doivent chercher un moyen de fuir. Mais Rook s'interroge : Ce monde vaut-il la peine qu'on se batte pour lui ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait peut-être de bon ton d'expliquer qu'à titre personnel, je n'apprécie pas la science fiction (si ce n'est quelques rares exceptions comme La planète des singes). J'ai toujours été plus tourné vers le passé que vers l'avenir (à crever de rire lorsque l'on pense que je suis consultant en informatique). Je vais donc plus apprécier un récit médieval ou de fantasy qu'un titre futuriste ou de science fiction. Mais alors... pourquoi Rook Exodus ? Parce que Geoff Johns et Jason Fabok. Et on ne dit pas non à Geoff Johns et Jason Fabok, tout simplement. J'ai donc décidé de lui laisser sa chance.

Néo-maçon [...]. Il y a deux ans, elle abritait près de huit cent mille personnes. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Dans moins d'un mois. Il n'y en aura plus.

On a beau retrouver Geoff Johns, le garçon nous propose ici quelque chose de différent de ce qu'il a l'habitude de nous proposer. Malgré l'approche assez "indé", il n'a pas grand-chose à voir avec son univers partagé The Unnamed. Est-ce que cela veut dire que l'on se rapproche de ce qu'il a pu proposer dans les gros univers DC ? Pas vraiment non plus. Et c'est peut-être ce qui est le plus marquant. Si ce n'est la sincérité ambiante (et les bons dialogues, bien sûr), l'approche de Johns est assez différente de ce qu'il a l'habitude de nous proposer.

Le point fort résite dans l'univers dépeint. La promesse du monde meilleur qui vire au cauchemar est un thème que l'auteur a maîtrisé de la plus belle des manières. Au travers de son univers post-apocalyptique où les jours des derniers êtres vivants sont comptés, Johns nous propose de réfléchir à notre lien avec la planète et ses habitants, que cela soit la faune ou la flore.

C'est bien écrit, bourré d'action, dramatique, pessimiste... Le synopsis fait que l'univers semble assez fermé. De ce fait, on n'imagine pas atteindre dix volumes. Et en même temps, c'est intriguant, bien amené et original. Et donc, on ne veut pas que cela s'arrête... Et bien sûr, le message écologique est fort et omniprésent.

Concernant la partie graphique, elle est juste complètement dingue. On sait que Jason Fabok peut proposer du très bon travail et c'est clairement le cas ici. C'est à tel point que l'on ignore si on doit s'émerveiller devant les décors et notamment les immeubles en ruines, les animaux ou le design des personnages. Ce n'est pas pour rien si on a un focus sur les personnages à la fin de l'oeuvre. Niveau écriture, ce n'est déjà pas mauvais mais visuellement parlant, c'est vraiment fort (les casques sont sublimes).

Ils ne sont loyax qu'envers le casque.

En bonus, vous trouverez une présentation des personnages (covers, nom, âge, taille, poids, histoire, capacités...) ainsi que la galerie des covers alternatives réalisées par Jason Fabok et Brad Anderson. Et elles sont juste superbes.

Entre les bonus et les dimensions de l'ouvrage, on ne peut que souligner le travail éditorial d'Urban Comics.

