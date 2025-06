[Review VF] Superman Dark Prophecy Tome 1 : Superwoman

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Superman Dark Prophecy Tome 1 : Superwoman, écrit par Joshua Williamson et dessiné par Dan Mora. Il sort aujourd'hui pour 22 euros. Il contient les titres US SUPERMAN (Vol. 7) #19-24 + SUPERMAN : LEX LUTHOR SPECIAL #1 + SUPERWOMAN SPECIAL #1.

Après les événements de ABSOLUTE POWER, le monde Superman est de nouveau bouleversé. En premier lieu, sa femme Lois Lane est dorénavant dotée... de super-pouvoirs ! Officiant en tant que Superwoman, elle accompagne dorénavant les membres de la Super Famille dans la protection de Metropolis. Mais dans l'ombre, le trappeur temporel complote pour réaliser son plan ultime et celui-ci pourrait bien impliquer l'ennemi le plus dangereux de Superman...

Chéri... j'adore être Superwoman. Et que tu sois Superman.

Superman Dark Prophecy est assez déroutant. D'un côté, l'argument principal de vente est Lois Lane en Superwoman. Une partie plutôt décevante. D'un autre côté, toutes les sous-intrigues ainsi que la menace du titre sont de qualité. Il faut donc voir cela en détail.

Commençons par Superwoman. Le problème principal autour de Lois Lane réside dans le fait que tout est on ne peut plus classique. Seule la réflexion autour du syndrome de la page blanche, du fait qu'elle ne puisse plus écrire autant qu'avant et, surtout, qu'elle ne puisse pas écrire sur ses nouvelles expériences est intéressante. Mais même concernant ce point, c'est autant sa transformation en Superwoman que son nouveau statut au sein du Daily Planet qui impactent son écriture. Mais concernant Superwoman, tout est bien trop classique. DC propose un nouveau top départ pour le personnage mais sans aller dans le novateur alors que c'était clairement le moment. Résultat, nous avons un tome parfaitement accessible (ce qui fera plaisir aux nouveaux lecteurs) mais qui, vu le synopsis, manque d'ambition et c'est franchement dommage.

Par contre, pour tout le reste, c'est un festival de bonnes idées. Jimmy Olsen et Silver Banshee, Lex Luthor, Lois Lane au sein du Daily Planet, Zod, Doomsday.

... Et toi, Loïs Lane ? Es-tu prête à faire le nécessaire pour sauver l'avenir de Superman ?

Pour ce qui est de la partie graphique, il y a pas mal d'intervenants. Malgré cela, le tout est clairement solide et ce, quel que soit le dessinateur. De plus, il n'y a pas de changement de style drastique non plus, ce qui fait que nous n'avons pas de sentiment de "cassure". A la limite, l'épilogue est légèrement différent du reste de l'ouvrage mais cela n'enlève rien à ses qualités. De manière générale, la majorité des titres reste écrit par Dan Mora qui, comme d'habitude, est plutôt impressionnant. Le design de certains personnages notamment les méchants, est plutôt cool. Même chose pour les covers qui sont superbes. La cover du deuxième numéro vaut vraiment le détour et aurait pu être utilisée en tant que cover principale.

En bonus, vous trouverez una galerie de covers alternatives notamment les très belles covers de Simone Di Meo pour Superman #19 et de Jessica Fong pour Superman #21.

