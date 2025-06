[Review VF] Batman Ghosts of Gotham Tome 1 : Clémence et châtiment

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Ghosts of Gotham Tome 1 : Clémence et châtiment. Ecrit par Tom Taylor et dessiné par Mikel Janin, il sort aujourd'hui pour 20 euros. Il contient les titres US Detective Comics #1090-1096.

Il y a de cela des années, les meurtres de Thomas et Martha Wayne ont marqué durablement la ville de Gotham, et bouleversé à jamais le destin de leur fils, Bruce. Mais un mystère demeure autour de cette nuit à Crime Alley et de l'origine tragique du Chevalier Noir, et ce mystère s’apprête aujourd’hui à être révélé. Alors que Batman n’a d’autres choix que de contempler sa propre mortalité après une longue carrière à combattre le crime, et que les cadavres s’empilent suite à l’apparition d’un nouveau psychopathe en ville, les fantômes de Gotham pourraient bien finir par le rattraper.

Ces derniers temps, lorsque l'on a parlé de Tom Taylor, on a plus parlé de ses projets hors continuité (du type Injustice ou DCeased). Il est donc intéressant de le revoir sur un titre bien présent dans la continuité dans le sens où les règles, les codes, ne sont pas du tout les mêmes. Est-il parvenu à tirer son épingle du jeu avec cet exercice ? Oui, et de la plus belle des manières. En fait, l'auteur a, justement, beaucoup joué avec la mythologie Batman en ajoutant énormément de détails autour de Joe Chill et des parents de Bruce. Mais ici, le but n'est pas de faire du sensationnalisme ou de faire de la surenchère, choses que l'on peut trouver dans certaines de ces oeuvres. Ici, c'est l'inverse. Le but est vraiment d'imposer une sorte de sincérité qui va permettre d'apporter une nouvelle vision.

Aucune trace du tueur. Mais il y a une odeur. Elle détonne complètement dans un endroit pareil. Un parfum.

Le titre est très bien écrit que cela soit au niveau de l'intrigue ou des dialogues. Des dialogues qui permettent d'avoir des personnages profonds mais aussi, de développer des thèmes d'une manière assez inédite et ce, même si les thèmes, eux, sont de grands classiques. On peut penser à l'incontournable "Batman ne tue pas" qui prend ici un sens nouveau. Il s'agit d'une excellente idée et c'est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait que le point de départ est Joe Chill. La réflexion autour du vieillissement et de la mort sont peut-être moins recherchés, moins poussés, mais ce n'est pas un chemin que Batman prend si souvent que cela. Pas de cette manière en tout cas. Cela permet donc de faire un peu oublier toutes les facilités qui entourent ce point de l'intrigue notamment du point de vue scientifique. Enfin, on notera également un travail particulièrement intéressant autour des adolescents / jeunes adultes. Ce titre permet de toucher à des thèmes comme la quête d'identité, le pardon, le châtiment, le rapport entre l'adulte et l'adolescent. Tout ceci est accompagné d'une bonne dose d'enquête avec des explications cohérentes mais également particulièrement satisfaisantes d'un point de vue narratif (il y a vraiment de bonnes petites trouvailles !).

J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui. Ce monstre sera le problème de quelqu'un d'autre. Dites à la sécurité... que Joe Chill peut sortir.

Pour ce qui est de la partie graphique, c'est tout bonnement un sans faute de la part de Mikel Janin. Rien de bien audacieux, rien de bien original, zéro expérimentations mais à côté de ça, des bases solides, un trait sûr et des visages, connus ou nouveaux, tout simplement irréprochables. C'est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait que ce niveau d'exigence a été maintenu tout le long du titre. A noter que les covers ont également été réalisées par ces soins et qu'elles sont, elles-aussi, très bonnes.

En bonus, vous trouverez quatre variant covers.

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.