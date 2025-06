[Review VF] Justice League Unlimited Tome 1 : L'ascension d'Inferno

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Justice League Unlimited Tome 1 : L'ascension d'Inferno. Ecrit par Mark Waid et dessiné par Dan Mora, il sortira le 27 juin 2025 pour 18 euros. Il contient les titres US DC All-In Special #1 + Justice League Unlimited #1-4.

Suite aux événements d’ABSOLUTE POWER, la Ligue de Justice se reforme avec un objectif précis : ouvrir les portes de leur quartier général, la Tour de Garde, à tous les héros de l'univers DC pour une Ligue plus forte et unie que jamais ! Alors que nos héros tentent de percer le mystère de la disparition de Darkseid, une course se dessine entre héros et méchants pour contrôler les capacités métahumaines. Un combat qui menace de détruire tout ce que la Ligue a construit - à moins qu'un traître en leur sein ne les détruise en premier…

Quelle entrée dramatique, monsieur. Une de vos meilleures !

Pour le coup le terme "illimité" n'est pas exagéré. Nous avons clairement une Justice League de grande ampleur avec un nombre conséquent de personnages et sans doute tout autant de possibilités. Que cela soit en terme d'organisation ou de puissance de frappe, la ligue semble, effectivement, sans limite. De plus, on prend le temps de développer quelques postes clé comme La Question (Montoya), chargée de la sécurité au sein de la Tour pour ne citer qu'elle. C'était clairement une situation difficile à mettre en place. Mais Waid s'en est très bien sorti en multipliant les lieux et ainsi diviser les héros en petits groupes. De la sorte, même certains personnages plus secondaires ont droit à leur petit moment.

Niveau scénario, on est plus sur une grosse introduction pour le moment et il est assez difficile de se projeter sur la suite. Tout va dépendre du traitement du fameux traître qui, pour l'instant, n'est pas forcément ce que l'on retient de ce tome. Il sera intéressant de voir si, avec le deuxième tome, Waid parviendra à articulier un peu plus son récit autour de lui. On ne peut pas dire que fil rouge est mis de côté. La menace est omniprésente et la taupe est fréquemment mise en avant mais ce n'est pas pour autant que le personnage est "intéressant".

Globalement, si ce n'est quelques regrettables détails (comme la phrase ci-dessous, qui amène un twist de manière extrêmement maladroite), on est plutôt bon et il n'y a aucune raison flagrante pour que ce tome ne soit pas apprécié des amateurs de la Justice League.

Ils n'ont aucune idée de combien ça me touche ni d'à quel point ça va m'aider... car je suis ici pour tous les tuer.

Côté dessin c'est du très bon avec une petite exception cela dit. L'épilogue dessiné par Wes Craig. Non seulement son travail a de quoi diviser mais, en plus, son style est bien trop différent de ce qui a été fait dans le tome à proprement parler. N'est pas Dan Mora qui veut.

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.