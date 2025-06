Encore plus de DC Paperback pour le dernier trimestre d'Urban

Les premiers albums de la collection DC Paperback viennent à peine de sortir, qu'Urban Comics annoncent de nouveaux tomes dans cette collection. Il faut dire que le format est avantageux pour l'éditeur, puisqu'il lui permet d'avoir des prix raisonnables, et de s'affranchir d'une continuité rigide en proposant les périodes qu'il veut. Enfin, la collection permet de proposer à la fois de la réédition et de l'inédit. Voyons ce que nous propose l'éditeur pour le dernier trimestre de 2025.

D'abord, le plus intéressant, l'inédit, prévu pour novembre : Urban va enfin sortir Batman War Games ! Il s'agit d'un gros event Batman, dans la lignée de ce qui a été publié dans la collection DC Classique. En gros, ça se situe après Batman Meurtrier & Fugitif, et donc dans la continuité de Knightfall, Batman No Man's Land, Batman New Gotham, etc. La nouvelle est excellente pour ceux qui ne veulent que les grandes histoires de Batman. Attention cependant, il s'agit d'un inédit pour Urban, mais l'event a déjà été publié dans les kiosque Panini dès 2004.

En revanche, il s'agit d'un changement de collection et de format, même si No Man's Land est en cours de réédition en DC Paperback. Ce changement peut aussi inquiéter concernant la collection DC Chronicles. En effet, Knightfall ne devrait pas être réédité en DC Paperback, puisqu'il devrait arriver dans la collection DC Chronicles. Et toutes les rééditions de ces events Batman devaient arriver grâce aux DC Chronicles. Il va être intéressant de voir comment Urban va goupiller les deux collections. Pour le moment, aucun futur DC Chronicles n'a été annoncé par Urban.

Les restes des annonces dans la collection DC Paperback sont des rééditions. Nous avons par exemple, en décembre, la Justice League de Scott Snyder, avec un premier tome de Justice League : New Justice regroupant les deux premiers tomes de l'édition précédente (même si le site d'Urban parle de Justice League #1-9, ce qui correspond au premier tome seulement, ça doit être une erreur vu le prix).

Green Lantern sera bien représenté avec deux albums, un en octobre, l'autre en décembre. Le premier se nomme Green Lantern – La Guerre de Sinestro et a le même contenu que la deuxième intégrale de Geoff Johns Presente Green Lantern, et le second se titre Green Lantern : La Rage des Red Lantern et correspond à la troisième intégrale de Geoff Johns Presente Green Lantern.

Pour finir, encore du Batman avec Batman – L’envol des Batmen pour octobre. Le contenu est le même que les deux premiers tomes de la série Batman - Detective Comics de la collection DC Rebirth. C'est aussi une histoire qui a été publiée dans le kiosque Batman Rebirth. Voilà pour les annonces de la collection DC Paperback du dernier trimestre, sachant qu'Urban n'a pas fini ses annonces. Voici les détails issus du site de l'éditeur :

3 OCTOBRE

Batman – L’envol des Batmen (2016)

scénariste : James TYNION IV

dessinateurs : Álvaro Martínez Bueno, Collectif

Batwoman, Red Robin, Spoiler, l'Orpheline et Gueule d'Argile... Voici les nouveaux justiciers que Batman a recrutés afin de protéger Gotham d'une menace totalement inédite. Pourront-ils s'accorder à temps avant que la cité maudite ne tombe entre les griffes d'une armée souterraine baptisée la Colonie ? D'autant plus que cette nouvelle affaire prend une tournure toute personnelle pour Batwoman.

Pagination : 328 pages

Contenu vo : Contenu : Detective Comics #934 à 940 et #943 à 949.

Prix : 25 €

10 OCTOBRE

Green Lantern – La Guerre de Sinestro (2007)

scénariste : Geoff JOHNS

dessinateur : Ivan Reis

Il ignore encore pourquoi, mais la tête d'Hal Jordan est mise à prix. Tandis qu'il devient la proie des chasseurs de primes de la galaxie tout entière, il retrouve une vieille connaissance qui ne lui laissera pas le temps de souffler : Star Sapphire. De son côté, Sinestro, autrefois mentor et ami d'Hal Jordan, est aujourd'hui à la tête de son propre Corps Stellaire et compte bien installer son règne de terreur à travers l'univers.

Pagination : 528 pages

Contenu vo : Green Lantern #14-25, Green Lantern Corps #14-18 et Sinestro Corps Special #1 (Publié en France dans GEOFF JOHNS PRÉSENTE GREEN LANTERN Intégrale 2)

Prix : 32 €

7 NOVEMBRE

Batman War Games partie 1 (2004)

Tandis que Batman est témoin de tensions entre les différents gangs de Gotham, le Chevalier Noir est également confronté au départ de son plus proche allié, Tim Drake alias Robin. Afin de le remplacer, le justicier choisit Stephanie Brown dite Spoiler. Mais la jeune aventurière est-elle prête à supporter ce que cette ville peut lui opposer de pire ?

Pagination : 520 pages

Contenu vo : Contenu : Batman: The 12-Cent Adventure #1, Detective Comics #790-797, Robin #126-129, Batman: Legends of the Dark Knight #182, Nightwing #96, Batman: Gotham Knights #56, Batman #631, Batgirl #53,55, Catwoman #34 et Solo #10.

Prix : 32 €

5 DECEMBRE

Justice League : New Justice (2018) : partie 1

scénaristes : Scott Snyder, James TYNION IV, Collectif

dessinateurs : Collectif, Jorge Jimenez

J'onn J'onzz, le Limier Martien, est en charge de la toute nouvelle Ligue de Justice : plus qu'une simple équipe, cette Ligue est une véritable armée rassemblant les héros les plus aguerris de la Terre. Mais la formation de cette nouvelle force de défense entraîne la création d'une nouvelle Légion Fatale composée de leurs plus féroces ennemis. Dirigée par Lex Luthor, elle rassemble Sinestro, Cheetah, Black Manta et bien d'autres dont un être démoniaque issu de la dernière bataille de la Ligue contre Barbatos !

Pagination : 432 pages

Contenu vo : Justice League - New Justice tomes 1 & 2 (Justice League #1-9)

Prix : 31 €

12 DECEMBRE

Green Lantern : La Rage des Red Lantern (2009)

scénariste : Geoff JOHNS

dessinateurs : Ivan Reis, Philip Tan

Si la Guerre de Sinestro est bien terminée, le Corps des Green Lantern n'est pas près de pouvoir se reposer. En effet, de nouvelles batailles guettent Hal Jordan et les siens qui devront faire face à Atrocitus et ses Red Lantern, mais également à l'Agent Orange de l'avarice, obsédé par sa batterie de puissance et qui ne laissera personne s'en approcher. Et c'est sans compter ce pacte étrange qui se noue dans l'ombre, avec les Gardiens de l'Univers.

Pagination : 460 pages

Contenu vo : Green Lantern #26-42 + Final Crisis: Rage of the Red Lanterns #1 (Publié en France dans GEOFF JOHNS PRÉSENTE GREEN LANTERN Intégrale 3)