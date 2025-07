[Review VF] Superman : The World

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Superman : The World, écrit et dessiné par un collectif d'auteurs international dont dont Sylvain Runberg, Marcial Toledano Vargas et José Robledo pour la France. Il est sorti le 27 juin pour 22 euros. Il contient les titres US Superman: The World #1.

Pour la vérité, la justice, et un monde meilleur ! Loin de ne protéger que Metropolis, l'Homme d'Acier défend l'Humanité aux quatre coins de la planète. Retrouvez dans cet album des aventures du plus grand des super-héros sur tous les continents avec des histoires inédites réalisées pour l'occasion par la fine fleur des auteurs de bandes dessinées du monde entier ! Découvrez notamment une histoire inédite de Superman en plein Paris sur les bords de Seine, affrontant le terrible King Shark...

Ah non... Pas lui ! Que fait-il à Paris ?! Qu'importe le kryptonien... Je vais me le faire, ce repas inoubliable !!! VIVE LA FRANCE !

Superman : The World suit le même principe que Batman : The World sorti en 2021. A travers de nombreux auteurs venus des quatre coins de la planète, nous suivons les aventures du super-héros qui intervient dans les pays d'où viennent lesdits auteurs. Le principe est sympa et permet d'avoir une autre approche tant visuelle que scénaristique. Après, le nombre d'intervenants fait que les histoires sont tout de même très courtes. On a donc assez rapidement une sensation de suites d'anecdotes plutôt que de véritables aventures. De plus, les auteurs mettent le super-héros dans des situations différentes afin de mieux représenter leur pays ou, au moins, la ville dans laquelle nous retrouvons le super-héros. On a donc Superman dans le métro ou qui mange des tapas. Je me mets à la place des auteurs, il est clair que c'est le moment ou jamais. Une sorte d'opportunité de proposer quelque chose de différent. Je comprends ça mais cela donne un côté "souvenirs de vacances". Il est d'ailleurs plutôt évident que c'est le but rechercher. Mais autant j'adore Superman ou les tapas, autant je me fiche pas mal de voir Superman manger des tapas. Attention, cela ne veut pas dire que le livre n'a aucun intérêt. S'ils ont réitérer l'expérience de Batman : The World, ce n'est pas pour rien. Mais il est évident que je ne suis pas le public ciblé.

- Moi, je sais que tu es Superman. - Tu me crois vraiment ? - Oui, je te reconnaîtrais même au milieu de millions de gens. Avec ou sans pouvoirs !

Pour ce qui est de la partir graphique, tour du monde oblige, il est difficile de donner un avis qui serait valide pour l'ensemble de l'ouvrage. Sans faire de chauvinisme, le dessinateur français s'en est très bien sorti sur le récit Superman à Paris. A l'inverse, il faut clairement s'accrocher avec le travail de Bernardo Fernandez pour le Mexique et son récit "A la gauche du colibri". Son approche est très particulière (il a le mérite de faire une coupure dans l'ouvrage cela dit). Même chose pour Andrea Accardi pour l'Allemagne dont le style fait clairement européen / franco-belge. Globalement, le tout reste tout de même de très bonne facture. On peut penser à Ethem Onur Bilgic pour la Turquie, Alejandro Sanchez pour l'Espagne ou l'incroyable travail de l'argentin Agustin Alessio pour "La dernière graine de Krypton" dont le travail proposé est un véritable coup de coeur.

En bonus, vous trouverez la galerie de couvertures. Une par mini-série, systématiquement réalisée par le dessinateur intervenant dans le numéro. De manière générale, ce que j'ai dit concrenant les dessins et également valable pour les covers.