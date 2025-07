[Review VF] Robin, the Boy Wonder

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Robin, the Boy Wonder. Ecrit et dessiné par Juni Ban, il sort aujourd'hui pour 20 euros. Il contient les titres US The Boy Wonder (#1-5).

Le jeune Damian Wayne a été élevé pour devenir l'héritier de la redoutable Ligue des Assassins – et ainsi marcher dans les pas de sa mère, Talia, et de la Tête de Démon elle-même, son grand-père Ra's al Ghul. Mais lorsque son père, Batman, le récupère, le jeune Robin découvre alors qu'il n'est qu'un « prince » parmi d'autres, précédé dans ce rôle par ses « frères » Nightwing, Red Hood et Red Robin... Lorsque Le Chevalier Noir est contraint de quitter la ville pour une affaire urgente et qu'une vague d'enlèvements survient à Gotham, Damian n'a d'autre choix que de se battre aux côtés de ses frères adoptifs et, ce faisant, à apprendre ce que le costume de Robin signifie vraiment !





Il était une fois un roi qui protégeait ses terres aux côtés de ses trois enfants d'adoption. Le premier était courageux et bienveillant. Le deuxième, impétueux et colérique. Et le troisième, lui, était ingénieux et futé.

Robin : The Boy Wonder est une excellente surprise. A travers une nouvelle histoire (un personnage attaché qui semble tout connaître des Robin et qui raconte leur histoire à son kidnappeur), on effectue une revisite totale des différents Robin (principaux) qui se sont succédés aux côtés de Batman. L'écriture est légère malgré les sujets abordés qui eux, sont matures. L'introspection permet également de bien cerner chacun de personnage afin d'en apporter de discrètes subtilités. Cette approche fait également que tout le monde peut y trouver son compte (par tout le monde, entendez ceux qui connaissent bien les Robin ou ceux qui n'y connaissent rien).

Néanmoins, le point fort du récit réside dans le traitement des liens entre les différents Robin. Ba parvient à mettre en place des relations passablement complexes et ce, en très peu d'échanges. Des relations tendues, avec des émotions fortes et une paradoxalité comme on ne peut en avoir qu'avec ses frères et soeurs. Tout ceci fait passer le travail de l'auteur pour une véritable lettre d'amour envers Robin (quel qu'il soit). Ce genre d'approche est tellement différente qu'il n'y a que deux choses à faire : dire merci et profiter.

Un jour, la bien-aimée du roi, que celui-ci avait depuis longtemps perdue de vue, lui amena le fruit de son propre sang. Un garçon qui, selon toute vraisemblance, n'avait pas sa place au royaume. Elevé auprès de sa mère, il avait été noyé sous les louanges dues à l'héritier du roi des démons.

Pour ce qui est de la partie graphique, l'approche de Juni Ba est très particulière. Son style fait très cartoony mais pas trop, très schématisé mais pas trop. Et dans le sens où le récit est basé sur un personnage qui raconte une histoire, cela colle du feu de Dieu. C'est d'autant plus efficace lorsque l'on sait que le titre est, paradoxalement, très mature. Si on le feuillette, cela peut rebuter. Mais une fois dans la lecture, on ne peut qu'apprécier. Comme dirait l'autre, "l'essayer, c'est d'adopter".

