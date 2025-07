Un premier trailer pour Red Sonja

On en parle peu sur MDCU mais cela fait bien trois ans maintenant que le tournage d'un nouveau Red Sonja a été annoncé. Il faut dire aussi que les nouvelles du projets se comptent sur les doigts de la main. On a eu quelques images ci et là, une confirmation que le film serait bien rated-R au mois de mars mais c'est à peu près tout. Tout du moins jusqu'à aujourd'hui !

En effet, le premier trailer officiel du film a été dévoilé. Pendant un peu moins de deux minutes, vous pouvez donc voir Matilda Lutz donner des baffes. Comme vous allez le constater, l'ambiance est assez particulière mais cela n'a pas l'air de déplaire pour autant.

Voici la vidéo :

Pour rappel, le film sortira le 15 août.