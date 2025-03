Udon Studios dévoile des titres Megaman X, Street Fighter et Darkstalkers

Udon Studios vient de dévoiler trois comics qui vont reprendre plusieurs personnages de jeux video. Grâce aux sollicitations, nous avons les titres, les auteurs, les covers, les synopsis, les prix et les dates de sortie.

Voici le détails :

Darkstalkers X Street Fighter #1: Blood Throne par Tim Seeley et Alberto Albuquerque.

Des combattants comme Cammy, Charlie, Felicia, Talbain et bien d’autres se sont retrouvés piégés dans la dimension Darkstalker... ainsi que la moitié de la ville de Chicago ! Les Guerriers du Monde et les Guerriers de la Nuit doivent unir leurs forces pour protéger des milliers d’humains terrifiés contre des hordes infinies de créatures démoniaques. Malheureusement, ces héros de deux mondes risquent de s’entre-déchirer en premier... Un nouvel arc narratif effrayant commence ici... qui seront les vrais SEIGNEURS DU MAKAI ?

Sortie le 11 juin 2025 pour 4.99$.

Megaman X #1 par Travis Maiden et Kenny Ruiz.

La génération X des aventures de Mega Man est arrivée ! Dans ce one-shot à couper le souffle, X et Zero traquent un méchant Reploid non-conformiste - le glacial Chill Penguin ! De plus, des secrets sont révélés ! Comment l’avenir va-t-il changer une fois que X apprendra la raison pour laquelle il se bat vraiment ?

Sortie le 18 juin 2025 pour 4.99$.

Street Fighter Masters Elena #1 par Jim Zub et Genzoma.

Elena, la kick-fighteuse de Capoeira, joue dans son propre one-shot, juste à temps pour sa prochaine apparition dans Street Fighter 6 ! Elena retourne dans son village natal au Kenya, avec ses collègues pratiquants d’arts martiaux Ibuki et Makoto à ses côtés ! Ces trois combattants et meilleurs amis sont-ils suffisants pour mettre un frein au dernier plan de Vortex... ? ET COMMENT !

Sortie le 25 juin 2025 pour 4.99$.