Un trailer pour la saison 4 de Resident Alien

L'attente aura été longue mais la suite de Resident Alien commence enfin à se dessiner. En effet, un trailer faisant la promotion de la saison 4 de la série TV a enfin été dévoilé. L'occasion pour les fans de revoir Alan Tudyk, toujours aussi en forme.

Voici la vidéo :

Pour rappel, la série Tv met en avant un extra-terrestre qui prend l'apparence du médecin de Patience, petite ville fictive du Colorado après le crash de son vaisseau spatial sur Terre. Sous cet aspect humain, il recherche les débris de son vaisseau et le dispositif destiné à éradiquer l'humanité. Au fur et à mesure de ses rencontres, il ressent de plus en plus les émotions humaines et hésite à accomplir sa mission initiale.

La saison 4 débutera le 4 juin 2025 aux Etats-Unis.