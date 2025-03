Festival Multivers City les 3 et 4 mai à Aix-en-Provence

Un nouveau festival va pointer le bout de son nez les 3 et 4 mai. Il s'agit du Multivers City Festival qui aura lieu à Aix-en-Provence et qui mettra en avant les arts et métiers de l’imaginaire.

Les visiteurs pourront rencontrer des créateurs de célèbres univers fantastiques : dessinateur, encreur, scénariste, concept artist, etc… mais également assister à des conférences et masterclass dans une salle de théâtre. Par ailleurs, diverses animations ludiques seront proposées par nos partenaires pendant toute la durée du festival. Il y en a pour tous les goûts !

De nombreux artistes internationaux seront présents sur place tels qu'Alex Maleev (Daredevil, Spider Woman, Moon Knight, Iron Man...), Rafa Sandoval (Avengers, X-Men, Captain America, Flash, Superman et, actuellement, Absolute Superman pour ne citer que ces travaux), Stefano Gaudiano (Spider-man, Captain America, Gotham Central, Joker, The Walking Dead...) ou Kibar (Spawn, King Spawn). D'autres noms seront dévoilés prochainement. Les horaires, le fonctionnement des dédicaces et des animations seront indiqués clairement sur place et sur le site internet du festival. Notre volonté est d’amener au public français des artistes jamais ou rarement vus dans l’Hexagone. Nous misons sur une programmation originale et de qualité dans un cadre intimiste. Nous privilégions l’expérience du visiteur.

Les organisateurs, French Geek Movement et Batman Legend, vous donnent rendez-vous au Repère jeunesse, 37 Bd Aristide Briand, 13100 Aix-en-Provence les 3 & 4 Mai 2025 de 10h à 18h. Venez nombreux :)