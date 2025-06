Teen Titans Go! vient de battre un record

La série Teen Titans Go!, le spin-off de la série Teen Titans originale de 2003 (terminée en 2006), continue à bien se porter. Elle a battu le record de la plus longue série animée de l'histoire de DC. En effet, le nombre d'épisodes vient d'atteindre le total de 420. Et ce n'est pas fini, puisque Cartoon Network vient de renouveler la série pour une dixième saison. Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy et Raven vont donc continuer leurs aventures, et peut-être battre de nouveaux records !