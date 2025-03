Les éditeurs officialisent une chronologie suite à l'arrivée du comics Return to Skull Island

Dévoilée par Titan Comics et Legendary Comics

Amateurs de gros monstres et vous commencez à être perdu dans la continuité des films ? Pas de panique ! Les éditeurs Titan Comics et Legendary Comics viennent de dévoiler une chronologie officielle des évènements. L'occasion pour eux de vous rappeler où se situent les différents films sur la ligne du temps tout en y intégrant leur comics à venir : Return to Skull Island.

Ainsi, le récit se passe en 1993, juste après le comics Skull Island, et se situe entre les films Kong et Godzilla.

Voici la chronologie complète :

Le comics est écrit par Simon Furman et dessiné par Christopher Jones. La cover d'Inhyuk Lee et quelques planches ont déjà été dévoilées. Les voici :

Pour rappel, Return to Skull Island #1 sortira le 4 juin.